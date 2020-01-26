Пассажирам Борисполя начнут измерять температуру из-за китайского коронавируса

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С 26 января на территории аэропорта Борисполь вводят процедуру измерения температуры для пассажиров, прибывших из Китая.

Как передает пресс-центр Минздрава на своей странице в Facebook, с сегодняшнего дня стартуют измерения температуры пассажиров, осуществлявших перелет на прямых рейсах из Китая, информирует enovosty.com/news.

Врачи сообщили, что на данный момент все необходимы сотрудники санитарно-карантинного филиала прошли подготовку и получили специальные инфракрасные термометры.

Добавим, что измерения температуры стартуют 26 января не случайно. Именно сегодня приземлится в Борисполе ближайший плановый рейс из Китая.

В Минздраве также заявили, что организация World Health Organization обнародовала обновленные рекомендации по сканированию на пунктах въезда-выезда в странах, где еще не были зафиксированы случаи китайского коронавируса.

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В ВОЗ добавили, что раньше скрининг температуры в аэропортах считался довольно неэффективной процедурой оценивания здоровья. Но в случае со вспышкой коронавируса все оказалось по-другому. Медики сообщили, что как раз большинство случаев коварного заболевания были выявлены в аэропортах благодаря инфракрасному сканированию.