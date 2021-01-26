Общество взбудоражил скандал вокруг профессора педуниверситета Драгоманова Бильченко. Все подробности

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Профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова в Киеве Евгения Бильченко спровоцировала скандал своими антиукраинскими высказываниями.

В Украине не утихает скандал вокруг антиукраинской позиции профессора педагогического университета имени Драгоманова. Комментируя закон о функционировании государственного языка, она назвала Украину «тоталитарной страной» и «онкобольной американской колонией». Евгения Бильченко стала частым гостем на некоторых каналах, а также — «сакральной жертвой» для своих российских знакомых. Выступая на каналах и публикуя посты в социальных сетях, женщина использует целый ряд традиционных для росспропаганды тезисов о «фашизме», «Соросе» и праворадикалах, которые «сначала приходят за марксистами, потом — за русскими», информирует enovosty.com/news.

Преподаватели и студенты Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова отреагировали на неоднозначные высказывания профессора культурологии этого вуза Евгении Бильченко относительно украинского языка, украинцев и Украины как государства. В частности, Сети облетело заявление студентки, которая жалуется на отсутсвие реакции от руководства учебного заведения и просит её отчислить:

Коллеги Бильченко заявляют о том, что она «в недопустимой и неприемлемой форме высказалась против украинского языка, украинских граждан и Украинского государства». Ее утверждения, по их мнению, «антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова».

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Вместе с тем, «несмотря на остроту вопроса, значительный общественный резонанс и вред имиджу заведения, университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством».

Сама Бильченко уже обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с жалобой на, что из-за антиукраинских высказываний руководство университета решило её уволить.