НАК Нафтогаз — это пиявка на теле общества, которая собирает деньги с украинцев, — Соболев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » НАК Нафтогаз - это пиявка на теле общества, которая собирает деньги с украинцев, - Соболев (ВИДЕО) НАК Нафтогаз - это пиявка на теле общества, которая собирает деньги с украинцев, - Соболев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батьківщина» Сергей Соболев убеждён, что НАК «Нафтогаз» - это структура, которая паразитирует на теле общества и является абсолютно бесполезной, выполняя функцию посредника собирающего дополнительную дань с украинцев.

Нардеп убеждён, что Юрий Витренко сегодня в зале Парламента вводит всех в заблуждение утверждая, что нынешняя баснословная цена на газ для населения была сформирована исходя из запасов, которые были закачаны прошлой зимой по высоким ценам, информирует enovosty.com/news.

Соболев убеждён, что нынешние цены на газ для населения безосновательно завышены и господин Витренко пытается хоть как-то аргументировать нынешние астрономические тарифы.

«Я лишний раз убеждаюсь в том, что НАК «Нафтогаз» — это мертворожденная структура, которая ничем не занимается и ни за что не отвечает. Транзит газа, добыча газа, распределительные сети, все это никакого отношения к НАК «Нафтогаз» не имеет. Это пиявка на теле общества, которая собирает дополнительные средства с народа», — отметил нардеп.

Кроме того, по словам Сергея Соболева, политика последних пяти лет, когда субсидиями заменили космические тарифы, себя не оправдала, поскольку, когда на субсидию рассчитывают порядка 80% населения страны — это свидетельствует об ошибочной тарифной политике нынешней власти.

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