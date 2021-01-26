Нацполиция блокировала деятельность мошенника, который похищал средства с банковских карт

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Нацполиция блокировала деятельность мошенника, который похищал средства с банковских карт с помощью скимминговых устройств

Полиция разоблачила мужчину, который устанавливал скимминговые устройства на банкоматы и собирал данные, необходимые для снятия средств с чужих банковских счетов, информирует enovosty.com/news.

В квартире, которую подозреваемый арендовал в Миргороде, полицейские изъяли скиминговое устройство, компьютерную технику, мобильные телефоны, платежные квитанции, платежные карточки и паспорт гражданина другой страны. Преступную деятельность жителя Киевской области разоблачили работники отдела противодействия киберпреступности в Полтавской области совместно со следователями Миргородского отдела и Кременчугского районного управления полиции под процессуальным руководством Кременчугской местной прокуратуры.

Александр Ведмидский, начальник отдела противодействия киберпреступности в Полтавской области, сообщил, что «для совершения мошенничеств подозреваемый использовал скиммер. С помощью этого устройства, установленного непосредственно на банкомате, фигурант получал конфиденциальную информацию и делал копию платежных карточек граждан. А потом с дубликата банковской карты снимал средства в других банкоматах».

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По первоначальной оценке, сумма ущерба, нанесенного владельцам банковских счетов, составляет более 200 000 гривен. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190) и несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (ч.1 ст.361)». Продолжаются следственные действия.