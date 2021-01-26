Мы должны платить тарифы по рыночным ценам, — Гетманцев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему украинцы должны платить рыночные тарифы, почему негоже бизнесу выходить на Майдан, требуя оставить его доходы в тени и при этом требовать повышения пенсий, а также где Кабмин планирует взять средства, чтобы компенсировать субсидии украинцам за январь.

Гетманцев убеждён, что Кабмину удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа после того, как была установлена граничная цена 6.99 за кубометр голубого топлива, информирует enovosty.com/news.

Нардеп отметил, что ещё осталось много проблем и вопросов в сфере коммунальных услуг, которые требуют комплексного решения. Посетовав, что нынешняя власть унаследовала от предшественников огромный коммунальный долг — порядка 60 млрд грн. на начало 2019 года.

Гетманцев убеждён, что списанием этого долга страна не решит проблему колоссальной задолженности, которая с каждым годом растёт в геометрической прогрессии.

Народный депутат полагает, что украинцы должны платить по рыночным тарифам, а для тех категорий граждан, которые не могут по объективным причинам этого сделать, предусмотрена компенсация в виде субсидий.

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Кроме того, Гетманцев выразил недоумение тем фактом, что украинский бизнес по прежнему хочет оставаться в тени, при этом требуя от государства повышения зарплат и пенсий.

«Мы хотим, чтобы олигархи, средний и малый бизнес, в конце концов, платили в этой стране налоги. Не требовали на Майданах оставаться в тени, а начали платить налоги», — возмутился нардеп.

Отвечая на вопрос журналистов о компенсации субсидий за январь, нардеп заверил, что эти средства предусмотрены в нынешнем бюджете. В случае, если средств предусмотренных в бюджете будет недостаточно для выплаты субсидий, будет осуществлено перераспределение. По словам Гетманцева, субсидии будут выплачены в полном объёме.

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