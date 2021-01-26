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Даниил Богатырев: «После достройки «Северного потока-2″ транзит газа через территорию Украины неизбежно упадет»

Главная » Последние новости » Новости общества » Даниил Богатырев: "После достройки "Северного потока-2" транзит газа через территорию Украины неизбежно упадет"
 
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Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря 2020 года, а 7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2"

С вопросом относительно значения для Украины строительства и возможного ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу, эксперту Украинского института политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что для Германии «Северный поток-2» является принципиально важным проектом

«Благодаря ему немецкое руководство планирует сделать свою страну газовым хабом Европы, получив статус эксклюзивного транзитёра российского голубого топлива. В этой связи, завершение строительства «Северный поток-2″ — лишь вопрос времени. После его достройки объёмы транзита российского газа через территорию Украины неизбежно упадут. Насколько — я не берусь прогнозировать», — сообщает Даниил Богатырев


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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