За полгода полицейские вынесли 9000 предписаний по фактам домашнего насилия

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За полгода полицейские вынесли 9000 предписаний по фактам домашнего насилия

За полгода полицейские вынесли 9000 срочных запретительных предписаний по фактам домашнего насилия. Об этом сообщает пресс-служба Facebook, информирует enovosty.com/news.

Составлен 90000 административных протоколов, на учете состоит 68000 обидчиков.

«В этом году следственные подразделения расследовали более 1,5 тысячи уголовных производств, связанных с домашним насилием. Это вдвое больше, чем в прошлом году», — сообщил руководитель управления участковых офицеров полиции Сергей Алешкин.