Стало известно, каким должен быть прожиточный минимум в Украине

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Роксолана Пидласая сообщила, что прожиточный минимум должен составлять не менее 3500 грн

Народный депутат Украины Роксолана Пидласая сообщила, что прожиточный минимум должен составлять не менее 3500 грн, информирует enovosty.com/news.

Она подчеркнула, что сегодняшний размер прожиточного минимума в сумме 1936 грн является очень маленькой суммой, а 3500 грн также не является той суммой, на которую можно поддерживать достойный уровень жизни.

К концу 2020 года размер прожиточного минимума увеличится до 2189 гривен.

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Сегодняшний размер прожиточного минимума в сумме 1936 гривен, по словам Пидласной, является “номинальной” цифрой, которая используется Министерством социальной политики для расчета социальных выплат. Депутат отметила, что сегодня, к сожалению, поднять прожиточный минимум невозможно из-за привязанных к нему соцвыплат.