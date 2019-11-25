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Стало известно, каким должен быть прожиточный минимум в Украине

Главная » Последние новости » Новости общества » Стало известно, каким должен быть прожиточный минимум в Украине
 
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Роксолана Пидласая сообщила, что прожиточный минимум должен составлять не менее 3500 грн

Народный депутат Украины Роксолана Пидласая сообщила, что прожиточный минимум должен составлять не менее 3500 грн, информирует enovosty.com/news.

Она подчеркнула, что сегодняшний размер прожиточного минимума в сумме 1936 грн является очень маленькой суммой, а 3500 грн также не является той суммой, на которую можно поддерживать достойный уровень жизни.

Стало известно, каким должен быть прожиточный минимум в Украине

К концу 2020 года размер прожиточного минимума увеличится до 2189 гривен.

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Сегодняшний размер прожиточного минимума в сумме 1936 гривен, по словам Пидласной, является “номинальной” цифрой, которая используется Министерством социальной политики для расчета социальных выплат. Депутат отметила, что сегодня, к сожалению, поднять прожиточный минимум невозможно из-за привязанных к нему соцвыплат.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 196

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