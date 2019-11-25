РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фотографии с забавными оптическими иллюзиями

Все фото »

Новости общества

25.11.2019 г.
16:58Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета
16:31СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР»
16:14Стало известно, каким должен быть прожиточный минимум в Украине
15:19Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка
15:05В Украине начато серийное производство винтовки SNIPEX T-REX, - Злой Одессит
13:20Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
12:43Из школьной программы уберут произведения о страданиях украинского народа - министр
Все новости общества

Аналитика

25.11.2019

Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка

Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка
Создание прозрачного и эффективного рынка земли, поможет ускорить рост экономики и повысить уровень жизни украинцев. Такие выводы содержаться в новом ...
22.11.2019

Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова

Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
Ответ на вопрос о том, почему новоявленная власть срочно вознамерилась взять к ногтю медиа, очевиден. За неполных полгода Зе-команда и фракция «слуг ...
20.11.2019

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
В мире насчитывается уже более двадцати моделей смартфонов, способных подключаться к 5G-сети. Доля 5G-моделей смартфонов в 2020 году вырастет с 1% до ...

Последние новости

25.11.2019 г.
17:20 В Европе ограбили крупнейшую коллекцию драгоценностей на миллиард евро
16:58 Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета
16:31 СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР»
16:14 Стало известно, каким должен быть прожиточный минимум в Украине
15:52 В Финляндии началась забастовка критических масштабов
15:19 Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка
15:05 В Украине начато серийное производство винтовки SNIPEX T-REX, - Злой Одессит
14:50 Япония готовится к началу продаж нового роскошного минивэна Toyota GranAce (ФОТО)
14:35 В Киеве на памятнике известному еврейскому писателю появилась свастика (ФОТО)
14:20 В японском отеле можно снять номер за $1, но при одном пикантном условии
14:00 Рынок электромобилей в Китае покажет в следующем году значительный рост, - Reuters
13:40 Большой брат следит за тобой: Google и Facebook представляют угрозу правам человека
13:36 Из-за инициированного Герусом импорта электроэнергии из РФ шахтеры «Львовуголь» уже месяц без зарплат
13:27 У Путина не захотели встречаться с Зеленским
13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
13:13 Оржель сообщил о рекордных запасах угля на украинских ТЭС
13:00 Япония представила проект универсального десантного корабля будущего
12:45 Сошлись в цене: концерн LVMH купил ювелирный бренд Tiffany за $16,2 млрд
12:43 Из школьной программы уберут произведения о страданиях украинского народа - министр
12:30 Как сейчас выглядит «Запретный город» -заброшенная военная база, которая не использовалась в течение 25 лет (ФОТО)
12:22 Эксперт рассказал о последствиях исков "Нафтогаза" против "Газпрома"
12:15 Стало известно, сколько иностранцев в этом году получили украинское гражданство
12:00 Стало известно, когда в Украине заработают цифровые водительские права
11:34 Российский МТС продает весь свой бизнес в Украине. Цена и детали
11:33 Коломойский заявил, что ему вернут в ближайшее время Приватбанк
11:27 Тяжелые времена: На Россию надвигается новая волна потрясений
11:27 Как в Украине зарабатывать по 100 тысяч в месяц
11:25 Адвокат раскрыл хитрость РФ в деле о передаче украинских кораблей
11:16 Дипломат сделал громкое заявление о планах Кремля расширить аннексию
11:00 Как Украине подготовиться к мировому кризису,- эксперт
10:45 Эксперт рассказал, когда упадёт доллар
10:18 Из-за сильных ливней и оползня в Италии рухнул автомобильный мост (ФОТО)
10:14 Скандал Трампа: Партнер Джулиани отдал конгрессменам записи об Украине
10:06 Китаянка сломала десять рёбер из-за сильного кашля: виной всему солнцезащитный крем
10:00 Панический страх: Тука рассказал, что мешает Западу уничтожить Россию
09:28 Что ждет 33 млн гектаров лучших пахотных земель Европы - аналитик
09:18 Учёные обнаружили опасность соевых продуктов: количество фитоэстрогенов превышает норму
09:14 Чем живут украинские фрилансеры
09:03 Новогодние праздники: Сколько будут отдыхать украинцы а этом году
09:01 В Черном море перевернулся корабль с тысячами овец. Детали происшествия
09:00 Гонконг празднует победу на выборах: Пекин полностью проигрывает выборы демократам
08:58 Министр рассекретил план возвращения жителей Донбасса
08:52 "Народный мэр" Горловки слил план РФ по захвату Харьковской и Одесской областей
08:50 Война на Донбассе: Враг резко изменил тактику
08:48 «Vodafone Украина» покупает азербайджанская компания за 734 млн. долларов
07:50 Эксперты составили рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года
07:40 Компания Boeing представила крупнейший вариант самолета 737 MAX
07:30 Новый год и Рождество-2020: как будут отдыхать украинцы
07:15 Китай показал собственный истребитель FC-20E, который будут продвигать на экспорт
07:00 Названо шокирующее число детей, проживающих в интернатах Украины
24.11.2019 г.
23:57 80% подростков ведут малоподвижный образ жизни – ВОЗ
23:12 Киев попал в рейтинг самых «вкусных» городов Европы
22:50 В Украине планируют запустить телеканал для оккупированных территорий за 400 млн гривен из госбюджета
22:38 У Москвы есть план «Б»: проведение референдума о включении «ДНР» и «ЛНР» в состав России - военный разведчик
22:23 В Великобритании обсуждается возможность сдачи в аренду США новейшего авианосца.
22:13 Польша выиграла "Детское Евровидение — 2019" (ВИДЕО)
14:40 Сегодня в Польше пройдет финал Детского Евровидения: где и когда смотреть
13:46 Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
13:03 Масштабное наводнение во Франции: из-за непогоды два человека пропали без вести
12:33 Миллениалы и люди поколения Z считают ответ «ОК» в переписке пассивной агрессией
Все новости »

СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР»

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР»
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники СБУ блокировали масштабный механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР»

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР», информирует enovosty.com/news.

Преступники добывали уголь на временно оккупированных территориях и поставляли уголь в Украину и страны Европы. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединений, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь на Украинские ТЭЦ и в страны ЕС. Одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Осуществляются мероприятия по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности.

Читайте: Европейский инвестбанк дает Украине €450 миллионов кредита на дороги


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 102

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка
Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
10 тысяч клиентов за полгода: LeoWallet о перспективах электронных кошельков
Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
Итоги дня: Скандал вокруг "Слуги народа", взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа
Дифтерия наступает: нас - более 42 млн, вакцин - 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания
Все статьи


Читайте также

Европейский инвестбанк дает Украине €450 миллионов кредита на дороги
 В Украине приостановили выплату больничных и декретных: подробности
Послы G7 сообщили, что новая программа МВФ важна для стабильности Украины
 The Guardian: Европейский инвестиционный банк прекращает финансировать проекты, связанные с углем, нефтью и газом
Китайская «долговая бомба» рванет в 2020 году, - Bloomberg
 Введение "Роттердам+" помогло выжить государственным шахтам, - Котко
Евросоюз выделяет Украине средства для развития малого и среднего бизнеса
 В РФ "ускорение экономики" откладывается на 3 года

Армия

Боевая машина десанта БМД-2 «Будка»
Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Зенитный ракетный комплекс С-200В "Вега"
Беспилотный летательный аппарат А1-С «Фурия»
Вся армия    >>

Персоны

Мирча
ЛУЧЕСКУ
Виктор
ПИНЧУК
Андрей
ПИВОВАРСКИЙ
Голик
ЮРИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Народный мэр" Горловки слил план РФ по захвату Харьковской и Одесской областей (4599)

Из школьной программы уберут произведения о страданиях украинского народа - министр (3755)

У Москвы есть план «Б»: проведение референдума о включении «ДНР» и «ЛНР» в состав России - военный разведчик (2911)

Новый год и Рождество-2020: как будут отдыхать украинцы (2859)

В Черном море перевернулся корабль с тысячами овец. Детали происшествия (2394)

Названо шокирующее число детей, проживающих в интернатах Украины (2391)

Япония готовится к началу продаж нового роскошного минивэна Toyota GranAce (ФОТО) (1908)

Панический страх: Тука рассказал, что мешает Западу уничтожить Россию (1887)

Китай показал собственный истребитель FC-20E, который будут продвигать на экспорт (1462)

«Vodafone Украина» покупает азербайджанская компания за 734 млн. долларов (1407)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Дифтерия наступает: нас — более 42 млн, вакцин — 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пассажиры круизного лайнера заставили капитана судна изменить курс: что из этого вышло (9493)

С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф (8503)

Качество воздуха в столице: в пределах нормы только один район Киева (8211)


Свобода слова



help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 