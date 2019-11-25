СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР»

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Сотрудники СБУ блокировали масштабный механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР»

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР», информирует enovosty.com/news.

Преступники добывали уголь на временно оккупированных территориях и поставляли уголь в Украину и страны Европы. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединений, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь на Украинские ТЭЦ и в страны ЕС. Одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Осуществляются мероприятия по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности.

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