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СБУ блокировала деятельность опасного хакера

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СБУ блокировала деятельность опасного хакера, который устанавливал программное обеспечение на смартфоны для доступа к личной информации

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Черкасской области хакера, который отдаленно устанавливал программное обеспечение на смартфоны украинцев для доступа к личной информации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

По данным предварительного расследования, противоправную деятельность организовал житель Умани. Хакер за деньги давал своим клиентам, которых подыскивал через личные связи, несанкционированный доступ к смартфонам «объектов наблюдения». Для этого злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, которое позволяло удаленно записывать и прослушивать телефонные разговоры, а также контролировать общение в популярных мессенджерах.

СБУ блокировала деятельность опасного хакера

Правоохранители задокументировали факт установления хакером соответствующей программы «слежки» на смартфон местного ИТ-специалиста, которого «заказал» конкурент. Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику с вредоносным программным обеспечением и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

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Мероприятия по разоблачению незаконных действий проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 210

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