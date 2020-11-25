Отмена корпоративов, ёлок и полный локдаун: Что ждет украинцев на праздники 2021

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В Министерстве здравоохранения рассказали о том, стоит ли ждать украинцам полного лоудауна на новогодние праздники. Вместе с тем, города по всей стране уже отказываются от массовых гуляний, а компании - от корпоративов

Министр здравоохранения рассказал о возможности введения жесткого карантина на период новогодних праздников, копании заявляют об отмене корпоративов, а уже первый город в Украине официально придумал альтернативу установлению большой ёлки и массовым гуляниям рядом с ней, информирует enovosty.com/news.

Глава МОЗ Украины Максим Степанов заявил о том, что с точки зрения эпидемиологии лучший метод предотвратить массовое заболевание – это полное расторжение передачи болезни на три недели. Именно после этого, мнению министра, страна почувствует какой-то эффект. Он полагает, что введение каких-либо ограничений принимается правительством ввиду эпидемических и экономических показателей и рассказал о том, что введение тотального карантина с привязкой к новогодним праздникам возможно в случае стремительного прироста суточных случаев инфицирования коронавирусом.

Ёлка онлайн

24 ноября стало известно о том, что Винница в этом году останется без большой новогодней ёлки в центральном парке. Городской председатель Сергей Моргунов заявил о том, что, учитывая ситуацию с заболеванием коронавирусом, в этом году массовые гуляния и ёлка отменяются. А точнее — переходят в онлайн, как и практически всё в этом непростом году. Другие города также ведут острые дискуссию на эту тему: кто-то уверен в том, что людям после столь трудного года нужен праздник, другие — требуют потратить «праздничные» деньги на спасение от вируса.

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Отмена корпоративов

Как показали данные опроса AIN.UA, 72,4% компаний в Украине готовы отказаться от проведения новогодних корпоративов. Главная причина отмены праздника – пандемия коронавируса и несогласие руководства собираться командой. Ещё 15,5% опрошенных заявили о том, что корпоративы — это серьезные расходы для компании. В 7,7% самы сотрудники не захотели отмечать это мероприятие. Как и в случае с ёлкой, корпоративы переберутся в Zoom, именно там многие решили отмечать праздники команды. Также, руководство некоторых компаний отметило, что деньги, которые собирались потратить на корпоративы, пойдут на ценные подарки или премии для сотрудников.

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Отметим, ранее в правительстве уже несколько раз звучали предложения устроить жесткий локдаун на период новогодних праздников. В частности, ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко написал в Telegram о том, что прогнозируемый локдаун эффективнее, нежели продолжительная неопределенность. Потому он выступил с предложением запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам.