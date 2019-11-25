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Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета

Главная » Последние новости » Новости общества » Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета
 
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Минцифры запустило онлайн-ресурс по измерению скорости интернета

В пресс-службе Министерства цифровой трансформации сообщили, что запустили онлайн-ресурс (https://broadband.gov.ua/), позволяющий оценить скорость интернета и оставить свой отзыв о качестве работы для создания карты покрытия Украины интернетом, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что Минцифры в ближайшие 5 лет планирует обеспечить полное покрытие населенных пунктов и социальных объектов страны современным интернетом. Именно поэтому необходима реальная информация о покрытии интернетом

Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета

Для сбора информации в министерстве используют все существующие источники — технические данные, данные статистики и профильных ассоциаций, а новый онлайн-ресурс (https://broadband.gov.ua/) позволит украинцам присоединиться к проекту.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 169

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