Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета

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Минцифры запустило онлайн-ресурс по измерению скорости интернета

В пресс-службе Министерства цифровой трансформации сообщили, что запустили онлайн-ресурс (https://broadband.gov.ua/), позволяющий оценить скорость интернета и оставить свой отзыв о качестве работы для создания карты покрытия Украины интернетом, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что Минцифры в ближайшие 5 лет планирует обеспечить полное покрытие населенных пунктов и социальных объектов страны современным интернетом. Именно поэтому необходима реальная информация о покрытии интернетом

Для сбора информации в министерстве используют все существующие источники — технические данные, данные статистики и профильных ассоциаций, а новый онлайн-ресурс (https://broadband.gov.ua/) позволит украинцам присоединиться к проекту.

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