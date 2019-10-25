В столице задержан хакер, которого разыскивали правоохранительные органы США

Главная » Последние новости » Новости общества » В столице задержан хакер, которого разыскивали правоохранительные органы США В столице задержан хакер, которого разыскивали правоохранительные органы США

Закрыть Отправить

В столице задержан хакер, которого подозревают в похищении 6 000 000 долларов со счетов американских финансовых учреждений

В Киеве задержан хакер, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США, — сообщает пресс-центр Департамента киберполиции Нацполиции Украины на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

32-летнего иностранца подозревают в похищении 6 000 000 долларов со счетов американских финансовых учреждений. Задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал. Расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками FBI — Federal Bureau of Investigation и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США.

В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера. Сейчас мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве

Читайте: Стали известны все подробности попытки захвата отеля в Пакистане