Минцифры анонсировало запуск около 20 онлайн-услуг до конца года

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Александр Борняков сообщил, что Минцифры планирует до конца этого года запустить около 20 онлайн-услуг

Заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT-отрасли Александр Борняков сообщил, что Минцифры планирует до конца этого года запустить около 20 онлайн-услуг на портале «Дія», информирует enovosty.com/news.

Борняков отметил, что портал «Дія» уже работает, однако запуск услуг начнется в ноябре. В министерстве есть цель до 2020 года запустить около 20 услуг. Борняков подчеркнул, что одной из запущенных услуг станет онлайн-регистрация физлиц-предпринимателей. Позже эта функция будет доступна и для регистрации предприятий.

Заместитель министра также сообщил, что Минцифры планирует запустить услугу «электронного резидентства», то есть возможность открытия бизнеса для иностранцев, которые не могут приехать в страну или для украинцев, которые находятся за границей, но хотят осуществлять предпринимательскую деятельность в Украине

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решения, позволяющие запустить новые цифровые услуги в рамках проекта «Государство в смартфоне».