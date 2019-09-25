Заброшенная база в Антарктиде вновь показалась из под снега
Австралийские ученые снова сфотографировали заброшенную базу в Антарктиде.
Один из авторов исследования Эрик Робертс сообщил, что им удалось почти полностью изучить район, где находиться база.
Ученые говорят, что базу поглощает ледник, и через пару лет она исчезнет с лица земли. Как сообщали ранее, эксперты планируют отправится в декабре этого года в экспедицию, чтобы детально изучить эту базу, для сбора документов и артефактов, которые там сохранились. , информирует enovosty.com/news.
Ученые также надеются, что та экспедиция, которая была запланирована на декабрь, позволит больше узнать о таинственной базе. Также в планах исследователей сбор документов и артефактов, которые могли там сохраниться.
Отметим, что в экспедицию отправляться и американские ученые, несколько саперов и научные работники. Они и выяснить, какой именно стране принадлежит таинственная база в Антарктиде.
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