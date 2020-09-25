Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок

Главная » Последние новости » Новости общества » Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок

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Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «привлекательнее» самок

Согласно данным нового исследования, по мере того как улицы Сан-Франциско опустели, самцы птиц начали петь тише и улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок, информирует enovosty.com/news.

Новые данные дополняют уже проведенные исследования, которые описывают, как животные — от китов до койотов — адаптировали свое поведение к эпидемии COVID-19, которая вынудила людей оставаться на карантине в домах, явление, получившее название «антропауза».

«Когда в городе было шумно, они очень громко пели», — сказала эколог Элизабет Деррибери. Но когда весной прекратилось движение транспорта, уровень шума снизился на 50 процентов.

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Ученые сравнили данные о пении птиц, собранные в предыдущие годы, с записями, сделанными в тех же местах весной 2020 года, и обнаружили, что воробьи теперь пели гораздо тише и могли брать гораздо более низкие ноты, что, в свою очередь, расширило их диапазон. По мере уменьшения шумового загрязнения «их песни звучали лучше, они звучали сексуальнее», — сказала она.