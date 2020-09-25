Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

25.09.2020 г.
12:59Гарем 5 века: в Германии раскопали необычное захоронение вождя
12:49В Британии зафиксирован новый "рекорд" заражений с начала эпидемии
10:38"Объединенные усилия - 2020": ВСУ готовится к проведению контрудара под прикрытием авиации (ФОТО)
10:23Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок
09:49В столице произошел сильный пожар в многоэтажке: cпасатели проводят эвакуацию жителей (ФОТО)
08:19В Мадриде мощный ливень затопил станции метрополитена (ВИДЕО)
06:33Оккупанты на Донбассе минируют дороги возле линии разграничения, - ОБСЕ
Все новости общества

Аналитика

22.09.2020

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют дыру в бюджете
Никогда такого не было, и вот опять... Эта модная нынче поговорка вспоминается даже при беглом взгляде на проект бюджета-2021, да еще в контексте той ...
18.09.2020

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Многим казалось, что в Днепре исход выборов предрешен задолго до дня голосования в пользу неофициального градоначальника Геннадия Корбана и команды официального ...
18.09.2020

Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью

Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
Уже скоро в Украине стартует отопительный сезон. А значит, что счета за коммунальные услуги этой осенью и зимой могут резко увеличиться. Правда, выборы ...

Последние новости

25.09.2020 г.
13:18 Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убийство южнокорейского чиновника
13:14 Коалиция за справедливость приложений: Spotify, Tinder, Deezer и Epic Games объединились для борьбы с Apple
12:59 Гарем 5 века: в Германии раскопали необычное захоронение вождя
12:56 В сети появилось видео с испытаний БМП Lynx KF41 во время учений НАТО (ВИДЕО)
12:49 В Британии зафиксирован новый "рекорд" заражений с начала эпидемии
12:38 Запасы газа в ПХГ Украины установили новый рекорд, - Злой Одессит
12:19 Грызуна научили искать взрывчатку и теперь он - герой
11:39 Метеорит чуть не врезался в Землю (ВИДЕО)
11:09 У Навального арестовали квартиру и счета
10:58 В Украине увеличилось количество тяжелых больных COVID-19, - Степанов
10:38 "Объединенные усилия - 2020": ВСУ готовится к проведению контрудара под прикрытием авиации (ФОТО)
10:23 Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок
09:59 У Маска испытали ракетный двигатель Raptor (ВИДЕО)
09:49 В столице произошел сильный пожар в многоэтажке: cпасатели проводят эвакуацию жителей (ФОТО)
09:29 "Голодные игры" в Тайланде: старшеклассники протестуют против жесткой системы образования
08:39 Украина и Словакия хотят построить центры мультимодальной логистики
08:19 В Мадриде мощный ливень затопил станции метрополитена (ВИДЕО)
07:45 Основатель фармацевтической компании по производству вакцин стал самым богатым человеком Китая
07:41 Стоит как 20 квартир: в Киеве заметили шикарный Rolls-Royce (ФОТО)
07:38 В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской
07:25 Страны Балтии наносят еще один удар по режиму Лукашенко
07:01 В США откажутся от продаж машин на бензине
06:54 Лондон готовит белорусский "список Магнитского"
06:53 Украинским школьникам пояснили, что делать после самоизоляции из-за COVID-19
06:38 Стало известно, где Навальный будет проходить реабилитацию
06:33 Оккупанты на Донбассе минируют дороги возле линии разграничения, - ОБСЕ
06:02 Прогноз погоды в Украине на 25 сентября (КАРТА)
24.09.2020 г.
23:55 Кибер-партизаны выдвинули ультиматум Александру Лукашенко (ФОТО)
23:30 Убийство Бреонны Тейлор: полицейские оправданы, двое раненых во время протестов
23:03 Появились фото с тайной инаугурации Лукашенко: страх в глазах "доверенных лиц" (ФОТО)
23:00 На аукцион выставили легендарный кабриолет Джона Кеннеди (ФОТО)
22:48 Трамп готовит государственный переворот в США. Пономарь раскрыл детали
22:20 ТОП-10 самых опасных аэропортов мира (ФОТО)
22:04 Польша примет белорусских силовиков, которые уволились в знак протеста
19:16 В Германии пояснили, почему "Северный поток-2", скорее всего, не остановят
18:58 "Как молоко в супермаркете": Газ для украинцев будут продавать на почте
18:48 На пороге второй волны коронавируса: Доллар сорвался с тормозов
17:44 В Сети появилось видео полета самолетов НАТО F-15, Typhoon и Tornado в украинском небе
17:23 Вторая волна коронавируса. Как Украина спасется от итальянского сценария
17:15 Кредитование под залог квартиры в «ОТП Банк» или компании «UniGroup»?
16:47 Украина потеряла шанс получить два транша от МВФ
16:38 Похоже, что Разумков договорился с Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ
16:35 КЖРК приносит меньше прибыли, чем другие предприятия отрасли в этом причина низких зарплат - Марунич
15:55 Наказание за Керченский мост: ЕС готовит новые санкции
15:51 Евгений Магда: "Украине надо готовиться к уменьшению товарооборота с Беларусью"
15:30 Прорыв в борьбе с коронавирусом: Немецкие ученые рассказали об открытии пассивной вакцины
15:29 Назван средний возраст автомобилей украинцев
15:04 "Превзошли невозможное": Бутусов рассказал о позоре российской авиации, который войдет в историю
15:00 В Индии успешно испытали противотанковую ракету с лазерным наведением
14:40 Ученые рассказали о главной причине пандемии коронавируса
14:30 "У них везде бардак и хаос": одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова написала письмо из СИЗО (ФОТО)
14:30 В столичном аэропорту с рейса сняли пассажиров, которые отказались надеть защитные маски
14:14 Украина может пойти на жесткий локдаун и до 25 октября, - Ляшко
14:12 Зеленский объявил в Украине вторую волну коронавируса и рассказал о будущем границы
14:00 "Нафтогаз" из-за миллиардных убытков будет повышать цену газа
13:30 За информационную атаку на Телетрейд Amillidius ответит по закону
13:00 В Чехии разработали фильтр для воздуха, который будет бороться с COVID-19 (ВИДЕО)
12:48 Мир содрогнуло громкое расследование Associated Press о трудовом рабстве
12:30 Украинским водителям напомнили о новых штрафах с 1 октября
12:19 Как собираются "домучить" очередное творение ВПК РФ, - Злой Одессит
Все новости »

Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок

Главная » Последние новости » Новости общества » Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок
 
Печать Отправить на почту

 

 

Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «привлекательнее» самок

Согласно данным нового исследования, по мере того как улицы Сан-Франциско опустели, самцы птиц начали петь тише и улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок, информирует enovosty.com/news.

Новые данные дополняют уже проведенные исследования, которые описывают, как животные — от китов до койотов — адаптировали свое поведение к эпидемии COVID-19, которая вынудила людей оставаться на карантине в домах, явление, получившее название «антропауза».

Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок

«Когда в городе было шумно, они очень громко пели», — сказала эколог Элизабет Деррибери. Но когда весной прекратилось движение транспорта, уровень шума снизился на 50 процентов.

Читайте: Сотни тысяч птиц найдены мертвыми: в США начался загадочный мор птиц (ФОТО)

Ученые сравнили данные о пении птиц, собранные в предыдущие годы, с записями, сделанными в тех же местах весной 2020 года, и обнаружили, что воробьи теперь пели гораздо тише и могли брать гораздо более низкие ноты, что, в свою очередь, расширило их диапазон. По мере уменьшения шумового загрязнения «их песни звучали лучше, они звучали сексуальнее», — сказала она.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 59

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Все статьи







Читайте также

Любопытные коты, наблюдающие за игрой в мяч, покорили пользователей Сети (ВИДЕО)
 Курьез дня: Ёлкин новой карикатурой показал, как проходила инаугурация Лукашенко
Американец создал "космический" шлем для защиты от коронавируса. Сети измываются (ФОТО)
 Ёлкин свежей карикатурой пояснил, почему Навальному не возвращают одежду
Звезда Голливуда Сэмюэл Л. Джексон показал как умеет ругаться на украинском языке (ВИДЕО)
 "Самое мощное оружие мира": Ёлкин высмеял "любимую игрушку" Путина
"Йога на двоих": в Сети появилось смешное видео - собака занимается йогой вместе со своей хозяйкой
 Человек-паук: в Париже задержали поляка, который без страховки взбирался на 210-метровый небоскреб (ВИДЕО)

Армия

Самолет бомбардировщик Northrop B-2 Spirit (США)
Самоходная гаубица 155-мм AS-90 (Великобритания)
Самолет Kawasaki P-1 (Япония)
Самолет Ан-132
Вся армия    >>

Персоны

Собчак

Ксения
Буткевич
Геннадий
Насалик
Игорь
Данилюк
Александр
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Миллионы на болтах, или как и почему каждый украинец вскоре заплатит в карман клану бывших налоговиков

Железной дороге нужны новые вагоны

Официальное заявление Правления ОАО «Кривбассжелезрудком»


Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ёлкин свежей карикатурой пояснил, почему Навальному не возвращают одежду (10719)

В Украине резко снизится температура воздуха, - ГСЧС (8922)

Смеяться - подано: самые смешные фотографии диких животных 2020 года (ФОТО) (8885)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


лира


help




bigmir)net TOP 100

 