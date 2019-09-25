Таможенный конфискат будут продавать через систему Prozorro, — Нефедов

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Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов сообщил, что таможенный конфискат будет продаваться через систему Prozorro

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов сообщил, что таможенный конфискат будет продаваться через систему электронных аукционов «Прозорро. Продажи», информирует enovosty.com/news.

Нефедов подчеркнул, что на сегодня важной задачей является дополнение системы электронных аукционов «Прозорро. Продажи» дополнительными активами, поэтому первое, что необходимо сделать, это выставить таможенный конфискат на «Прозорро. Продажи»

Нефедов также отметил, что с начала запуска системы электронных аукционов «Прозорро. Продажи» государственный бюджет пополнился более чем на 20 млрд грн.

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Напомним, ранее глава государственной таможенной службы Украины сообщил о начале IT-аудита ключевых систем нового государственного органа для определения «узких» мест и разработки механизма цифровой трансформации таможни. Нефедов также подчеркнул, что планирует дать старт новой Таможенной службе в октябре этого года.