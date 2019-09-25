СБУ разоблачила контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ

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СБУ разоблачила контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ, использовавшихся для нужд украинских аграриев

В столице коммерческая структура наладила контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ под видом поставок строительных смесей. Противоправную деятельность блокировал спецназ Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы транзитом через Европу импортировали из одной из стран Восточной Азии контрафактную продукцию для нужд украинских аграриев. Полученный «товар» на арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов. Готовую продукцию они отправляли заказчикам по всей территории Украины.

Согласно заключению профильных экспертов, использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках. Во время санкционированных следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ общей стоимостью почти 25 миллионов гривен и документацию, подтверждающую проведение противоправных сделок.

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Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.