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«Как после убийства Немцова»: Ёлкин изобразил реакцию Путина на отравление Навального

Главная » Последние новости » Новости общества » "Как после убийства Немцова": Ёлкин изобразил реакцию Путина на отравление Навального
 
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Кремль не понимает спешки при озвучивании в ФРГ версии об отравлении Навального и назвали ситуацию вокруг оппозиционера "пустым шумом"

Фото

Как известно, Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая, информирует enovosty.com/news.

В Кремле заявили о том, что пока что не видят повода для уголовного расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Расследование начнут, если будет установлен факт отравления каким-либо определенным веществом. Ситуацию со стандартными «отмазками» главы Кремля Владимира Путина в свежей карикатуре изобразил известный художник Сергей Ёлкин:

«Как после убийства Немцова»: Ёлкин изобразил реакцию Путина на отравление Навального

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Комментаторы отметили, что набор табличек и риторика практически такая же, как и после убийства известного оппозиционера Бориса Немцова.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 354

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