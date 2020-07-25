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Ужин на двоих: французский бульдог смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Ужин на двоих: французский бульдог смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО)
 
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Пользователи сети любят демонстрировать своих смешных и забавных домашних любимцев.

Фото

Видео аппетитного совместного ужина с французским бульдогом опубликовал журналист Рустем Адагамов на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Пользователей порадовала семейная идиллия, но защитники животных пишут о том, что «французы» любят поесть и бульдогов все-таки нельзя перекармливать.

Publiée par Рустем Адагамов sur Vendredi 24 juillet 2020


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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