Ужин на двоих: французский бульдог смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Ужин на двоих: французский бульдог смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО) Ужин на двоих: французский бульдог смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО)

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Пользователи сети любят демонстрировать своих смешных и забавных домашних любимцев.

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Видео аппетитного совместного ужина с французским бульдогом опубликовал журналист Рустем Адагамов на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Пользователей порадовала семейная идиллия, но защитники животных пишут о том, что «французы» любят поесть и бульдогов все-таки нельзя перекармливать.