Ужин на двоих: французский бульдог смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО)
Пользователи сети любят демонстрировать своих смешных и забавных домашних любимцев.
Видео аппетитного совместного ужина с французским бульдогом опубликовал журналист Рустем Адагамов на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Пользователей порадовала семейная идиллия, но защитники животных пишут о том, что «французы» любят поесть и бульдогов все-таки нельзя перекармливать.
Publiée par Рустем Адагамов sur Vendredi 24 juillet 2020