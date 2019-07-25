Синоптик спрогнозировала новую волну похолодания в Украине

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Синоптик Наталья Диденко составила новый прогноз для украинцев. Согласно ему, до конца текущей недели в большинстве регионов будет тепло, с понедельника же необходимо приготовиться к похолоданию.

В своем официальном блоге синоптик Наталья Диденко написала, какой будет погода в ближайшее время, информирует enovosty.com/news.

Она прогнозирует, что до конца этой недели погодные условия будут довольно стабильными и комфортными. Несмотря на кратковременные дожди, воздух будет теплым. Добавим, что на протяжении 26, 27 и 28 июля незначительные осадки возможны в большинстве областей.

Самой летней погода в конце недели будет на юге Украины. Жители этого региона насладятся солнечными деньками и безоблачным небом. Днем воздух прогреется до +26…30 градусов. На остальной части страны потеплеет до +24…+27.

Похолодание ожидается в начале следующей недели. Столбики термометров будут показывать всего +18…+23 градусов. Такой температура воздуха будет везде, кроме юга. Там, как и раньше, — +26…+30 градусов. Однако, уже 1 сентября похолодание доберется и этому региону.

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В столице до конца текущей недели воздух прогреется до +23…+27 градусов. Возможны кратковременные дожди. Ощутимое снижение температуры придет в Киев 30 июля. Тогда термометры не поднимутся выше +19…+23 градусов.