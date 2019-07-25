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СБУ разоблачила масштабное хищение бюджетных средств при ремонте автомобильных дорог

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила масштабное хищение бюджетных средств при ремонте автомобильных дорог
 
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Сотрудники СБУ разоблачили масштабное хищение бюджетных средств при ремонте автомобильных дорог

Сотрудники СБУ разоблачили масштабное хищение бюджетных средств при ремонте автомобильных дорог на территории Харьковской области, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что председатель одного из поселков городского типа в сговоре с директором коммерческого дорожно-строительного предприятия систематически присваивали бюджетные средства, выделенные на текущий и капитальный ремонт местных дорог.

Фигуранты производства вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, а также вида и стоимости использованных строительных материалов. Полученные из бюджета безналичные средства чиновники незаконно переводили в наличные и присваивали их. По информации СБУ, общая сумма нанесенного злоумышленниками материальный ущерб государству составляет около одного миллиона гривен.

В рамках начатого уголовного производства поселковому голове и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191, 366 и 358 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению и блокировки противоправной деятельности происходила совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на системных злоупотреблениях при ремонте автомобильных дорог


Автор: Оксана Ельченко
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