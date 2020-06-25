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Хорошие новости с передовой: Украинские воины уничтожили минометную позицию врага (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Хорошие новости с передовой: Украинские воины уничтожили минометную позицию врага (ВИДЕО)
 
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Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили минометные позиции террористов в Донецкой области.

Соответствующее видео появилось на странице «К2 54 ОМБр» в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В заметке отмечается, что недавно военнослужащие уничтожили также вражеский «Урал», который подвозил боеприпасы на позицию боевиков.

«Это — уничтожение минометной позиции и жилого помещения оккупантов, к которым этот «УРАЛ» подвозил смертоносные мины и патроны. Так, в один из солнечных утра, враг начал бить по нашим позициям и по мирному населению. В связи с чем было принято решение на уничтожение врага и огневых средств», — говорится в сообщении.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 367

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