Стало известно, почему одних кусают комары, а других – нет

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Доказано, что комары ищут своих жертв по запаху. Если от человека исходит сильный запах, то существует большая вероятность, что комары будут его «пить».

Ученые доказали, что комары ищут потенциальных жертв по запаху тела и по шлейфу исходящего после выдоха углекислого газа. Когда человек вдыхает, углекислый газ не сразу растворяется в воздухе. Он остается на некоторое время в пространстве, образуя воображаемый шлейф, информирует enovosty.com/news.

Комары имеют способность чувствовать повышенную концентрацию газа в воздухе и идут по этому шлейфу. Если проще — комары могут ощущать дыхание воздуха.

Но не каждого человека кусают комары, это зависит от бактерий, которые живут на коже. Комары чувствуют секреты потовых желез и могут распознать огромное количество запахов. Ученые заявляют, что у чистюль больше шансов остаться не покусанными комарами.