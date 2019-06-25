СБУ обезвредила преступную группировку, занимавшуюся незаконным сбытом оружия
Сотрудники СБУ блокировали противоправную деятельность преступной группировки, которая наладила механизм незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность организованной группы, которая наладила механизм незаконного изготовления и сбыта в нашей стране огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники ввозили контрабандой из стран Западной Европы детали к огнестрельному оружию через пункты пропуска одной из западных областей Украины. Затем в специально оборудованных мастерских из деталей изготовлялась боевое оружие. Сотрудники спецслужбы в течение текущего года задокументировали ряд фактов незаконного изготовления, снабжения и сбыта огнестрельного оружия двумя фигурантами производства. «Клиентов» злоумышленники подыскивали через собственные связи в кругах легальных покупателей оружия.
Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства в Киеве и области правоохранители изъяли пистолет-пулемет, одиннадцать пистолетов марок Glock, CZ, Walther, Heckler & Koch, более тысячи патронов, а также комплекты деталей для изготовления пистолетов. По месту жительства одного из злоумышленников обнаружено мастерскую по восстановлению боевых свойств оружия.
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После проведения обысков подозреваемые были задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Изъятые образцы оружия переданы на экспертизу. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Национальной полицией Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10.