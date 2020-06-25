ПФУ запустил автоматическое назначение пенсий
ПФУ запустил сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии
Пенсионный фонд Украины разработал и запустил сервисную услугу — автоматическое назначение пенсии, информирует enovosty.com/news.
Услуга будет предоставляться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных
Для этого необходимо:
— заполнить анкету-заявление;
— добавить сканированные копии документов;
— подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.
С начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров. В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям сайта Пенсионного фонда, которые не имеют КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).
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