ПФУ запустил автоматическое назначение пенсий

Главная » Последние новости » Новости общества » ПФУ запустил автоматическое назначение пенсий ПФУ запустил автоматическое назначение пенсий

Закрыть Отправить

ПФУ запустил сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии

Пенсионный фонд Украины разработал и запустил сервисную услугу — автоматическое назначение пенсии, информирует enovosty.com/news.

Услуга будет предоставляться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных

Для этого необходимо:

— заполнить анкету-заявление;

— добавить сканированные копии документов;

— подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

С начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров. В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям сайта Пенсионного фонда, которые не имеют КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).

Читайте: В Украине начинают автоматически назначать пенсии