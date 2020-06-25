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Нацбанк стал членом авторитетной международной организации

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацбанк стал членом авторитетной международной организации
 
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Нацбанк стал членом авторитетной международной организации ICURN

Национальный банк Украины присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов (International Credit Union Regulators’Network (ICURN). Приобретение НБУ членства в международной организации состоялось при содействии проекта технической помощи USAID CAP и Всемирного Совета кредитных союзов (WOCCU), информирует enovosty.com/news.

Основной миссией сети ICURN является поддержка ее членов в эффективном регулировании деятельности кредитных союзов и кооперативов по предоставлению финансовых услуг путем обмена информацией, исследованиями, лучшими практиками в сфере надзора и осуществления координации между регуляторами на международном уровне.

Так, 23 июня 2020 представители Национального банка приняли участие в ежегодной конференции ICURN, во время которой с презентациями выступили, в частности, представители Центробанка Ирландии, банка Англии, Резервного банка Индии, регуляторы других стран. В центре внимания всех выступлений оставалась проблематика COVID-19 и преодоление негативных последствий пандемии для деятельности кредитных союзов, а также роль и возможности регуляторов в этой сфере. 24 июня Национальный банк Украины принял участие в Ежегодном общем собрании организации как полноправный ее член.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 133

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