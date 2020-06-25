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На Прикарпатье правоохранители блокировали деятельность мощной наркогруппировки

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На Прикарпатье правоохранители блокировали деятельность наркогруппировки

На Прикарпатье правоохранители разоблачили четырех человек в незаконном производстве, сбыте наркотических средств и психотропных веществ, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники устроили лабораторию в арендованном доме на территории Львовской области. В ходе 20 обысков по месту «производства» и жительства злоумышленников во Львовской и Ивано-Франковской областях изъято более 800 таблеток «экстази» и другие наркотических веществ.

Как выяснили правоохранители, наркобизнес организовали двое жителей областного центра. Лабораторию для изготовления психотропных веществ они обустроили в арендованном доме на территории дачного массива в Жовковском районе Львовской области. Периодичность «производства» зависела от спроса и составляла несколько раз в месяц.

На Прикарпатье правоохранители блокировали деятельность мощной наркогруппировки

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Для реализации готовой продукции на территории западных регионов Украины злоумышленники привлекли еще двух жителей Прикарпатья и трех жителей Львова. Дилеры сбывали товар во время личных встреч с «потенциальными» клиентами, а также через сервисы почтовой связи.

На Прикарпатье правоохранители блокировали деятельность мощной наркогруппировки

В ходе 20 обысков по месту «производства» и жительства злоумышленников во Львовской и Ивано-Франковской областях изъято более 800 таблеток «экстази, марки «ЛСД», почти 200 граммов «амфетамина», полкило грибов с содержанием психоактивного вещества «псилоцибин» и почти полкило «каннабиса». Также обнаружено лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ, «черновые» записи и более 20000 гривен, полученных преступным путем.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 133

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