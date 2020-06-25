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«Дети низкого качества»: Омбудсмен остро осудила скандальные слова Третьяковой

Главная » Последние новости » Новости общества » "Дети низкого качества": Омбудсмен остро осудила скандальные слова Третьяковой
 
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Денисова призвала парламент не допускать дискриминационных высказываний, подобных тому, что позволила себе глава комитета Рады по соцполитике

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова осудила высказывание нардепа из фракции Слуга народа, главы комитета Верховной Рады по социальной политике Галины Третьяковой о детях «низкого качества» в семьях малоимущих. Об этом Денисова написала на странице на странице в facebook, информирует enovosty.com/news.

Омбудсмен написала о том, что проявления языка вражды, призывы к насилию и дискриминации недопустимы и должны решительно осуждаться в любом демократическом обществе.

Она подчеркнула, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций основой обеспечения свободы, справедливости и мира является признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов общества:

«Во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека провозглашено, что каждый человек должен обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого-либо различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, рождения, национального или социального происхождения или других обстоятельств. Во Всеобщей декларации прав человека провозглашено, что дети имеют право на особую заботу и помощь. Присоединяясь к основным международным документам в области прав человека, в том числе Конвенции ООН о правах ребенка, Украина признала, что во всех странах мира есть дети, живущие в тяжелых условиях и требуют особого внимания со стороны государства.

Конвенция о правах ребенка основывается на принципах недискриминации ребенка независимо от его социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных представителей; уважения и достойного отношения; обеспечение достаточного жизненного уровня.

Признавая, что родители несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка в соответствии со статьей 27 Конвенции государство взяло на себя обязательство принимать необходимые меры по оказанию помощи родителям в осуществлении этого права и в случае необходимости оказывать материальную помощь и поддерживать программы по обеспечению питанием, одеждой и жильем», — написала Денисова.

Также, она подчеркнула, что ребенок не выбирает семью, в которой рождается. Он ограничен в возможностях самостоятельно себя обеспечить и защитить. В определенный период жизни ребенок полностью зависит от ответственности взрослых людей — родителей, опекунов, чиновников, политиков, всех, кто причастен к принятию решений, обеспечивающих условия для нормальной жизни и развития.

Напомним, вчера стало известно, что Третьякова считает детей, родившихся в малообеспеченных семьях, детьми «очень низкого качества», и приводила в пример Сингапур, где была практика стерилизации «малообразованных» женщин.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 86

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