У одного из заробитчан, улетевшего спецрейсом за границу на работу, обнаружили коронавирус

Главная » Последние новости » Новости общества » У одного из заробитчан, улетевшего спецрейсом за границу на работу, обнаружили коронавирус У одного из заробитчан, улетевшего спецрейсом за границу на работу, обнаружили коронавирус

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У жителя Украины, который отправился на одном из спецрейсом за границу на сельхозработы, по прилету обнаружили коронавирусную инфекцию.

В результате, все, кто с ним находился на борту самолета, вместо работы на полях и фермах отправились в обсервацию, — сообщает «Экономическая правда». , информирует enovosty.com/news.

После данного инцидента, количество европейский стран желающих заполучить дешёвую работную силу из Украины поубавилось. Поскольку вместе с рабочими можно заполучить и вспышку COVID-19.

Также, важен тот факт, что Европа не совсем доверяет украинской статистике, поскольку ничтожно малое количество проводимого тестирования не может давать реальную картину по заболеваемости в стране.

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Именно поэтому аэропорты в Киеве и Черновцах попали в список неблагонадежных, которые несут угрозу инфицирования коронавирусом. Такое решение приняло Европейское агенство по авиабезопасности, внеся аэропорты в Киеве и Черновцах в перечень наиболее опасных.