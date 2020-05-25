Одесса досрочно вернулась к обычной жизни. Ночные клубы и пляжи переполнены, дистанции и масок нет (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Одесса досрочно вернулась к обычной жизни. Ночные клубы и пляжи переполнены, дистанции и масок нет (ФОТО, ВИДЕО) Одесса досрочно вернулась к обычной жизни. Ночные клубы и пляжи переполнены, дистанции и масок нет (ФОТО, ВИДЕО)

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Одесситы восприняли послабление карантина как его полную и безоговорочную отмену и ринулись с головой во все тяжкие. Ночные клубы и пляжи города переполнены, дистанцию никто не соблюдает, маски никто не носит.

Пляжный сезон в Одессе и области также обещает быть очень насыщенным и многолюдным. Собственники и арендаторы уже активно готовятся к открытию пляжного сезона, завозят лежаки и приводят в порядок прибрежную территорию. , информирует enovosty.com/news.

С учетом нынешней тенденции к полному игнорированию рекомендаций МОЗ, пока не совсем понятно, как будут соблюдаться карантинные меры, социальная дистанция и дезинфекция. Но уже сейчас видно, что одесситы и гости города массово гуляют по пляжу и прилегающей территории без масок и соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил горожан, что в случае вспышки заболеваемости закроют не только ночные клубы и пляжи, но и весь город на карантин.

Но одесситов, похоже, не пугает такая перспектива и они салютами в ночных клубах города празднуют возвращение к прежней докарантинной жизни.