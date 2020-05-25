Минцифры планирует запустить сервис по созданию цифровых копий документов

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Минцифры работает с IT-компанией Diia Company над запуском сервиса по созданию цифровых копий документов

Министерство цифровой трансформации вместе с IT-компанией Diia Company работают над созданием цифровой копии документов и их передачи. Об этом говорится на странице онлайн-сервиса «Дія» в Facebook, информирует enovosty.com/news.

«Работаем с Diia Company над цифровой копией документов. Передача электронной копии сократит время, расходы и тонны бумаги. В планах — вообще избежать визитов в учреждения и передавать данные документа онлайн», — говорится в заявлении.

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Также сообщается, что «цифровым документом не сможет воспользоваться третья сторона», так как будет зафиксировано, «для кого он выдан». Кроме того, «реестр, где хранятся данные, оставит цифровой след операции».

Ранее сообщалось, что в столице впервые после карантина открылось метро. В метро действует обязательный масочный режим, а перед кассами и турникетами нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции в полтора метра.

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