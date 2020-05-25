Киберполиция разоблачила хакера, который продавал секретные базы данных

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В Тернопольской области киберполиция разоблачила хакера, который продавал базы данных, содержащие признаки информации с ограниченным доступом

Сотрудники киберполиции в Тернопольской области совместно со следователями полиции Тернопольщины под процессуальным руководством местной прокуратуры с привлечением работников роты полиции особого назначения разоблачили местного жителя в продаже баз данных, содержащих информацию с ограниченным доступом, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что житель Тернополя, 2001 года рождения, используя мессенджер, в различных тематических группах размещал объявления о продаже электронных баз данных предприятий и учреждений. Базы данных содержали признаки информации с ограниченным доступом. Покупка баз данных осуществлялась путем перечисления денег покупателями через платежную систему QIWI или на банковскую карточку.

Стоимость базы данных составляла до полутора тысяч гривен. Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. Изъятая компьютерная техника направлена на экспертизу.