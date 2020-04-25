Сергей Елкин высмеял в новой карикатуре Путина с бочкой нефти
Тяжела ноша зависимости от углеводородов, считает карикатурист.
Фото: Сергей Елкин.DW, информирует enovosty.com/news.
После развала сделки ОПЕК+ в марте цены на нефть упали в два раза. В апреле, несмотря на новые соглашения по сокращению добычи, цены на нефть на время даже ушли в отрицательные значения. Рубль и российская экономика ускорили падение вслед за нефтью. Конкуренты довольно успешно и интенсивно вытесняют Россию с европейского и азиатского рынка нефти.
Напомним, недавно пользователя Instagram оштрафовали за «неуважение к власти» из-за карикатуры Сергея Елкина с Путиным, отбирающим аппарат ИВЛ, со словами: «Извини чувак, это надо для пиара“
Публикация в соцсети Instagram карикатуры, где человек, похожий на президента России, забирает у больного маску с кислородом и складывает в коробку с надписью «Помощь другу Дональду», стала причиной штрафа в 30 тысяч рублей (около $400) для жителя Краснодарского края.
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