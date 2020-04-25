Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Дети в своих "карантинных" рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО) Дети в своих "карантинных" рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

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Дети, находящиеся взаперти в своих домах, рисуют то, чего им больше всего не хватает - друзей в школе, общения с бабушкой с дедушкой, футбола и зеленого поля.

Независимо от того, где они находятся, темы часто совпадают, информирует enovosty.com/news.

От Токио до Буэнос-Айреса, от Нью-Йорка до Катманду дети выходят на балконы или газоны, чтобы показать фотографам Reuters рисунки, сделанные ими.

Восьмилетний Реку Мацуи в Токио нарисовал себя между бабушкой и дедушкой, все трое на рисунке улыбаются.

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«Мне не хватает моих бабушки и дедушки. Я хочу пойти к ним», — сказал он.

Его старшая сестра Яя, 12 лет, нарисовала себя и свою подругу. «То, что я хочу сделать больше всего сейчас, это тусоваться с моими друзьями».

В немецком городе Бад-Хоннеф, недалеко от Бонна, 6-летний Том объясняет: «Я нарисовал картину дома бабушки и дедушки, потому что очень по ним скучаю».

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7-летние Ноа и Том стоят перед их домом.

Помимо желанных бабушек и дедушек, дети также изображают спорт, который они пропускают.

Слева: Иван, Винс и Вилма стоят на балконе у себя дома.

8-летний Иван Поста и его 11-летний брат Винс, живущие в столице Венгрии Будапеште, нарисовали огромные футбольные мячи.

«Я нарисовал футбольный мяч, потому что мы не можем играть в футбол в саду, так как повсюду деревья и кустарники», — сказал Винс.

Софиат Колаволе, Олатунджи Адебайо и Амира Аканби стоят перед их домом в нигерийском городе Лагос. Софиат, которая нарисовала свою школу, сказала: «То, что я нарисовала сейчас, отличается от того, что я обычно рисовала до карантина, но я скучаю по своей школе… Карантин разозлил меня, потому что я не могу ходить в школу». Амира сказала: «Я нарисовала свою учительницу, мисс Бада. Я скучаю по своей школе и своему учителю… Из-за карантина мне плохо».

11-летний Олатунджи Адебайо также нарисовал огромный футбольный мяч.

«Я скучаю по игре в футбол с друзьями… Мне грустно из-за блокировки», — сказал он.

Цветы, леса и зеленые насаждения также занимают видное место.

Джейн Хассебрук, которая живет в Бруклине, Нью-Йорк, сказала: «Я решила нарисовать свой местный парк, потому что это место, где я и мои друзья можем тусоваться друг с другом вдали от школы и дома и просто получать удовольствие».

«Эта блокировка заставила меня чувствовать себя в ловушке, потому что я живу в Нью-Йорке. Трудно быть на расстоянии, когда вокруг столько людей», — добавил 13-летний подросток.

Сандити Иллеперума 14 лет и она живет в столице Шри-Ланки Коломбо.

На ее рисунке в правом нижнем углу с коленями до подбородка в маске на лице сидит в одиночестве девушка. Вверху рисунка находится группа танцующих женских фигур.

«До блокировки я рисовала забавные и креативные вещи. Но после блокировки… я начала рисовать то, чего мне больше всего не хватало… Я рисую свои эмоции. Это заставило меня чувствовать себя очень одиноко, потому что я единственный ребенок в семье», — добавила она.

Некоторые дети изображают, как они боролись с самим коронавирусом.

10-летний Нипун Киткраилар, живущий в таиландской провинции Самут-Пракан, изобразил вирус как монстра, вторгшегося в мир, но медицинские работники и предметы, включая антисептик для рук и маски для лица, сдерживают его.

15-летний Серхио Мартинес стоит возле окна своей квартиры в Мадриде, Испания. Он говорит, что нарисовал кроссовки, потому что именно их сейчас ему больше всего не хватает. Он не может их надеть, чтобы пойти гулять, встретиться с его друзьями и снова играть в баскетбол.

Брат и сестра Юсеф и Мириам Туми стоят на балконе своей квартиры в Касабланке, Марокко. «Я нарисовал велосипед, потому что очень скучаю по нему», — сказал Юсеф.

4-летняя Мила Брусовани стоит в своем доме в Тель-Авиве, Израиль. Мила нарисовала коронавирус. «Коронавирус — своего рода корона, у которой есть шипы и она круглая», — сказала она. Мила сказала, что ее беспокоит вспышка коронавирусной болезни, потому что она строила планы с мамой и она (вспышка) все испортила. «Мы планировали отправиться в путешествие с Яном (младшим братом), с моим велосипедом, и в конце-концов мы этого не сделали».

Брат и сестра, Мари Лу и Паоло из Брюсселя, Бельгия, также рассказали о своих рисунках. Мари нарисовала маму и сказала, что больше всего скучает по бабушке. Паоло нарисовал себя на ферме. Он больше всего скучает по скалолазанию, друзьям и бабушке с дедушкой.

5-летний Ильхан Рувич стоит у окна в своем доме в Зенице, Босния и Герцеговина. «Я нарисовал пожарных, потому что они герои. Раньше я рисовал буквы и цифры, до карантина, но сейчас я смотрю много сериалов про спасателей и пожарных, про медиков, и поэтому я захотел нарисовать именно это».

Лозанна, Швейцария

Катманду, Непал

Мюнхен, Германия

Салоники, Греция

Источник: Reuters