Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

25.04.2020 г.
12:06Пропагандисты РФ требуют называть сепаратистов "российской армией"
11:57Сергей Елкин высмеял в новой карикатуре Путина с бочкой нефти
11:20"Хочу на прогулку!": Самый грустный бульдог стал звездой Сети
08:55Дети в своих "карантинных" рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)
24.04.2020 г.
23:00"Мы тут чей прорыв снимаем?": Зеленский пародировал Саакашвили в 95 квартале (ВИДЕО)
20:46Шмыгаль представил план выхода Украины из карантина
20:36СБУ разоблачила масштабное производство контрафактных дезинфицирующих средств (ВИДЕО)
Все новости общества

Аналитика

23.04.2020

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Медленно, но уверенно Верховная Рада (ВР) движется к завершающей стадии скандальной эпопеи вокруг принятия так называемого «антиколомойского» законопроекта ...
20.04.2020

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Разрешилась загадка весеннего сезона 2020 года. Парада к 75-летию Победы в Москве 9 мая не будет. Официально – по просьбе ветеранских организаций. Реально ...
17.04.2020

Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира

Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Коронавирус COVID-19 продолжает отнимать человеческие жизни, Киев оказался под ударом пыльной бури, а некоторые страны начали постепенно выходить из ...

Последние новости

25.04.2020 г.
12:06 Пропагандисты РФ требуют называть сепаратистов "российской армией"
12:00 Лукашенко устроил субботник в Чернобыльской зоне
11:57 Сергей Елкин высмеял в новой карикатуре Путина с бочкой нефти
11:20 "Хочу на прогулку!": Самый грустный бульдог стал звездой Сети
11:15 США и Китай поспорили из-за ВОЗ и сорвали конференцию G20
10:55 Как работают антималярийные препараты против коронавируса - американские ученые
08:55 Дети в своих "карантинных" рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)
08:33 Учёные составили "кулинарную книгу" первобытного человека
08:20 Победобесие: Главный храм армии РФ украсит мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным
08:08 Предполагаемый куратор генерала СБУ Шайтанова может быть связан с крушением MH17 – Bellingcat
08:00 В Росии разрешат парикмахерским, салонам красоты и непродовольственным магазинам вернуться к работе: названы условия
07:37 Азиатский миллиардер разбогател на пандемии коронавируса
07:07 Трамп выделил еще $500 миллиардов для помощи бизнесу - на выплаты зарплаты, аренды и кредитов
01:24 Космическому телескопу «Хаббл» исполнилось 30 лет: NASA показало новое фото
01:15 Бельгия поэтапно отменяет карантин
00:04 Врачи расширили список симптомов коронавируса
24.04.2020 г.
23:47 Названы страны-эпицентры второй волны пандемии COVID-19
23:45 Худшее после Второй мировой падение экономики Германии
23:42 Путин подписал два закона, которые угрожают нацбезопасности Украины - политолог
23:00 "Мы тут чей прорыв снимаем?": Зеленский пародировал Саакашвили в 95 квартале (ВИДЕО)
22:28 Российскую нефть могут сжигать за ненадобностью - Bloomberg
21:33 Ким Чен Ын прячется от коронавируса на курорте - корейские СМИ
21:30 Пережившая «испанку» 106-летняя женщина победила коронавирус
20:59 SpaceX вывела в космос 60 интернет-спутников Starlink
20:46 Шмыгаль представил план выхода Украины из карантина
20:36 СБУ разоблачила масштабное производство контрафактных дезинфицирующих средств (ВИДЕО)
20:12 Падение Urals до $10 знаменует в РФ эпоху экономического коллапса, - Злой Одессит
19:58 Украина разрабатывает ударную версию вертолета с новейшими управляемыми ракетами, - КБ "Луч" (ВИДЕО)
19:45 Меркель призывает к международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19
19:16 США усилили свое боевое присутствие на Аляске новыми истребителями
18:48 Киберполиция разоблачила продавца-консультанта в краже данных банковских карт клиентов супермаркета
18:39 Путин строит цифровой концлагерь, - военный эксперт
18:20 В Испании растет число заболевших COVID-19
17:57 "Никто не будет нам указывать!": Арахамия прокомментировал заявление Грузии об отзыве посла
17:39 В Италии владельцы пляжей готовятся к открытию пляжного сезона (ФОТО)
17:13 Из РФ на оккупированный Донбасс прибыла очередная партия наемников, - разведка
16:58 В Беларуси официально подтвердили COVID-19 у почти 9 тысяч человек
16:46 Германия инициирует переговоры о прекращении военных действий на Донбассе
16:18 Кремль не отказался от своих намерений в отношении Украины, - Андрей Пионтковский
15:56 Более 6 тысяч неприбыльных организаций Донетчины отчиталось о финансовых потоках за 2019 год
15:36 Великобритания обеспокоена запуском Ираном военного спутника
15:03 Силы НАТО провели учебные полеты «Ramstein Alloy 20-1» над Балтийским морем (ВИДЕО)
15:00 Тепло и дождливо: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в последние выходные апреля
14:54 Контролировать киевлян, находящихся на обязательной самоизоляции, будет telegram-бот, - КГГА
14:40 Киев снова оказался в рейтинге самых грязных городов: в каких районах показатели зашкаливают
14:20 Kia анонсировала запуск серийного производства новейшего полностью электрического кроссовера
14:19 Каменный дождь в Индии: есть пострадавшие (ВИДЕО)
14:10 Уровень безработицы в США приближается к показателям времен Великой депрессии
14:07 Нужно прекратить делать дойную корову для частного бизнеса из государственной компании – и.о. главы НАЭК Энергоатом
13:51 Украинцев ждет массовое тестирование на наличие антител к COVID-19, - Ляшко
13:40 В Испании арестовали известного члена ИГИЛ, которого все считали мертвым
13:38 Повторное инфицирование на SARS-CoV-2 возможно, полагают украинские иммунологи
13:28 Коронавирус способен усиливать свертываемость крови и образовывать тромбы, - ученые
13:20 Виталий Кличко рассказал, когда откроются столичные школы и детские сады (ВИДЕО)
13:15 В Сумской области мужчина на "самоизоляции" заразил коронавирусом десятки людей: один умер
12:55 Трамп предложил медикам попробовать ввести внутривенно дезинфицирующее средство пациентам с SARS-CoV-2, медики озадачены
12:48 Лекарство от коронавируса появится в ближайшие недели, - ВОЗ
12:42 В Испании коронавирус циркулировал еще в феврале, ученые-вирусологи сделали сенсационное заявление
12:40 Компания Ford представила новый мощнейший электрический Mustang (ВИДЕО)
12:25 США на первом месте по количеству заболевших COVID-19, в Китае - рекордно низкий показатель
Все новости »

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Дети в своих "карантинных" рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Дети, находящиеся взаперти в своих домах, рисуют то, чего им больше всего не хватает - друзей в школе, общения с бабушкой с дедушкой, футбола и зеленого поля.

Независимо от того, где они находятся, темы часто совпадают, информирует enovosty.com/news.

От Токио до Буэнос-Айреса, от Нью-Йорка до Катманду дети выходят на балконы или газоны, чтобы показать фотографам Reuters рисунки, сделанные ими.

Восьмилетний Реку Мацуи в Токио нарисовал себя между бабушкой и дедушкой, все трое на рисунке улыбаются.

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Читайте: Фото дня: Грустный бульдог стал олицетворением всех, кто скучает на карантине

«Мне не хватает моих бабушки и дедушки. Я хочу пойти к ним», — сказал он.

Его старшая сестра Яя, 12 лет, нарисовала себя и свою подругу. «То, что я хочу сделать больше всего сейчас, это тусоваться с моими друзьями».

В немецком городе Бад-Хоннеф, недалеко от Бонна, 6-летний Том объясняет: «Я нарисовал картину дома бабушки и дедушки, потому что очень по ним скучаю».

Читайте: В Беларуси сгорела еще одна деревня - опять жгли траву (ФОТО)

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

7-летние Ноа и Том стоят перед их домом.

Помимо желанных бабушек и дедушек, дети также изображают спорт, который они пропускают.

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Слева: Иван, Винс и Вилма стоят на балконе у себя дома.

8-летний Иван Поста и его 11-летний брат Винс, живущие в столице Венгрии Будапеште, нарисовали огромные футбольные мячи.

«Я нарисовал футбольный мяч, потому что мы не можем играть в футбол в саду, так как повсюду деревья и кустарники», — сказал Винс.

Софиат Колаволе, Олатунджи Адебайо и Амира Аканби стоят перед их домом в нигерийском городе Лагос. Софиат, которая нарисовала свою школу, сказала: «То, что я нарисовала сейчас, отличается от того, что я обычно рисовала до карантина, но я скучаю по своей школе… Карантин разозлил меня, потому что я не могу ходить в школу». Амира сказала: «Я нарисовала свою учительницу, мисс Бада. Я скучаю по своей школе и своему учителю… Из-за карантина мне плохо».

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

11-летний Олатунджи Адебайо также нарисовал огромный футбольный мяч.

«Я скучаю по игре в футбол с друзьями… Мне грустно из-за блокировки», — сказал он.

Цветы, леса и зеленые насаждения также занимают видное место.

Джейн Хассебрук, которая живет в Бруклине, Нью-Йорк, сказала: «Я решила нарисовать свой местный парк, потому что это место, где я и мои друзья можем тусоваться друг с другом вдали от школы и дома и просто получать удовольствие».

«Эта блокировка заставила меня чувствовать себя в ловушке, потому что я живу в Нью-Йорке. Трудно быть на расстоянии, когда вокруг столько людей», — добавил 13-летний подросток.

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Сандити Иллеперума 14 лет и она живет в столице Шри-Ланки Коломбо.

На ее рисунке в правом нижнем углу с коленями до подбородка в маске на лице сидит в одиночестве девушка. Вверху рисунка находится группа танцующих женских фигур.

«До блокировки я рисовала забавные и креативные вещи. Но после блокировки… я начала рисовать то, чего мне больше всего не хватало… Я рисую свои эмоции. Это заставило меня чувствовать себя очень одиноко, потому что я единственный ребенок в семье», — добавила она.

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Некоторые дети изображают, как они боролись с самим коронавирусом.

10-летний Нипун Киткраилар, живущий в таиландской провинции Самут-Пракан, изобразил вирус как монстра, вторгшегося в мир, но медицинские работники и предметы, включая антисептик для рук и маски для лица, сдерживают его.

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

15-летний Серхио Мартинес стоит возле окна своей квартиры в Мадриде, Испания. Он говорит, что нарисовал кроссовки, потому что именно их сейчас ему больше всего не хватает. Он не может их надеть, чтобы пойти гулять, встретиться с его друзьями и снова играть в баскетбол.

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Брат и сестра Юсеф и Мириам Туми стоят на балконе своей квартиры в Касабланке, Марокко. «Я нарисовал велосипед, потому что очень скучаю по нему», — сказал Юсеф.

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

4-летняя Мила Брусовани стоит в своем доме в Тель-Авиве, Израиль. Мила нарисовала коронавирус. «Коронавирус — своего рода корона, у которой есть шипы и она круглая», — сказала она. Мила сказала, что ее беспокоит вспышка коронавирусной болезни, потому что она строила планы с мамой и она (вспышка) все испортила. «Мы планировали отправиться в путешествие с Яном (младшим братом), с моим велосипедом, и в конце-концов мы этого не сделали».

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Брат и сестра, Мари Лу и Паоло из Брюсселя, Бельгия, также рассказали о своих рисунках. Мари нарисовала маму и сказала, что больше всего скучает по бабушке. Паоло нарисовал себя на ферме. Он больше всего скучает по скалолазанию, друзьям и бабушке с дедушкой.

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

5-летний Ильхан Рувич стоит у окна в своем доме в Зенице, Босния и Герцеговина. «Я нарисовал пожарных, потому что они герои. Раньше я рисовал буквы и цифры, до карантина, но сейчас я смотрю много сериалов про спасателей и пожарных, про медиков, и поэтому я захотел нарисовать именно это».

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Лозанна, Швейцария

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Катманду, Непал

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Мюнхен, Германия

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Салоники, Греция

Дети в своих «карантинных» рисунках показали, чего им больше всего не хватает (ФОТО)

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1060

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Все статьи


Читайте также

В Беларуси сгорела еще одна деревня - опять жгли траву (ФОТО)
 Уже часть истории: граффити и рисунки посвящают COVID-19 (ФОТО)
У заблокованій через коронавірус Італії застряг пересувний цирк - яскраві фото
 Фото дня: як оживає природа під час карантину (ФОТО)
В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк - яркие фото
 Великобритания станет одним из европейских государств, наиболее пострадавших от коронавируса, - Reuters

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Квадрат-2Д»
Ракета-носитель «Днепр»
Боевая машина пехоты KIFV XK-21 (Южная Корея)
Реактивная система залпового огня БМ-21К
Вся армия    >>

Персоны

Марченко
Оксана
Лановой
Владимир
Жданов
Игорь
Онищенко
Анна
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Археологи на раскопках в Камбодже обнаружили неожиданный предмет (13128)

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" установил новый мировой рекорд (7832)

Природа оживает: как ведут себя дикие животные в больших городах во время карантина - яркие фото (7660)







Алексей Кущ

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



kyivtails

Loading...



bigmir)net TOP 100

 