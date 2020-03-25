РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

25.03.2020 г.
18:22Нацполиция задержала мужчину за совершение грабежа под предлогом обмена валют (ВИДЕО)
17:11Владислав Волошин рассказал об опасности недопуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированный Донбасс
16:25В Фонде госимущества рассказали о планах по приватизации в период карантина
15:04"Укрпочта" запускает бесплатную доставку лекарств
11:43Ещё одна область вводит режим чрезвычайной ситуации
11:29Кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться
10:23Пандемия коронавируса: Помпео выступил с жестким обвинением в адрес Китая
Все новости общества

Аналитика

21.03.2020

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Расхожая мысль о том, что пандемия коронавируса навсегда изменила привычный нам мир, все чаще фигурирует в информационном пространстве, часто обретая ...
20.03.2020

Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны

Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Европа стала центром растпространения коронавируса COVID-19, в Украине ввели карантин из-за эпидимии, а нефть демонстрирует ежедневные кульбиты, - такими ...
16.03.2020

Гибель Богов

Гибель Богов
В далеком 1992 году на рынке связи Украины создаются первых два гиганта с иностранными инвестициями – УМС и Утел. В страну пришли первые серьезные деньги, ...

Последние новости

25.03.2020 г.
18:22 Нацполиция задержала мужчину за совершение грабежа под предлогом обмена валют (ВИДЕО)
17:40 Нацбанк отсрочил введение новых требований к банкам
17:11 Владислав Волошин рассказал об опасности недопуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированный Донбасс
17:04 В Украине готовят мобильное приложение для контроля заражённых COVID-19
16:46 Кабмин вводит принудительную госпитализацию инфицированных на коронавирус
16:25 В Фонде госимущества рассказали о планах по приватизации в период карантина
15:50 Индия закрылась на самый масштабный карантин в мире: людям запретили даже выходить из дома
15:40 Стоимость биткоина увеличивается: подробности
15:04 "Укрпочта" запускает бесплатную доставку лекарств
15:00 Пекин начал медленно открываться на фоне сокращения числа новых случаев коронавируса (ФОТО)
14:40 Названы 5 самых популярных автомобилей с ГБО среди украинцев
14:20 На время карантина украинцам увеличат субсидии
14:00 Рейтинг растет: все больше американцев довольны работой президента Дональда Трампа
13:40 Австралийская компания будет производить боеприпасы для американских F-35
13:38 Кабмин продлил карантин в Украине на 30 дней
13:20 Строительство Шулявского путепровода: что там делают во время карантина (ВИДЕО)
13:06 Встреча ТКГ в Минске сегодня не состоится. Казанский рассказал о хороших сигналах
12:40 Самый высокий монумент в Европе: что находится внутри "Родины-матери" (ФОТО)
12:33 Аренда квартир в столице обрушилась. За "двушку" просят до 6 тысяч
12:20 Британский парламент уходит на 4-недельный перерыв в связи с коронавирусом
12:11 Производители туалетной бумаги в Германии бьют тревогу, - ИноСМИ
12:05 Российская Федерация на краю нефтегазовой рентабельности, - "Злой одессит"
11:43 Ещё одна область вводит режим чрезвычайной ситуации
11:29 Кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться
11:15 Боевики на Донбассе понесли серьезные потери живой силы и техники
10:23 Пандемия коронавируса: Помпео выступил с жестким обвинением в адрес Китая
10:20 "Почувствуйте себя полярниками": Ученые с антарктической станции обратились к украинцам
10:12 Цена на золото пробила многолетний максимум
10:00 Журналист рассказал о страшном сне Путина
09:58 В Канаде пивные заводы начали производить дезинфекторы
09:30 Карантин в Украине: Названы пять главных проблем бизнеса
09:27 Ситуация на Донбассе: Враг подло ударил по ВСУ, но получили жесткий отпор
08:55 Американский политолог предрекает России рецессию и "лихолетье"
08:55 В Украине за период карантина выросло число соискателей. Какую работу ищут украинцы?
08:45 Активность рынка - в норме: Украинцы на карантине заинтересовались авто и квартирами
08:40 Редкий голубой Mercedes-Benz 500 E: "Мистер Бин" выставил на аукцион авто из своей коллекции
08:32 Кремль скрывает эпидемию коронавируса, но скоро там полыхнет похлеще Италии, – The Independent
08:22 В Киеве запретили кофе и шаурму
08:12 В Китае впервые умер человек от хантавируса. 32 - на карантине
07:50 Украинским водителям рассказали, как ухаживать за автомобилем во время пандемии коронавируса
07:40 Во Франции за нарушение карантина полиция выписала более 120 тысяч штрафов
07:37 Между Путиным и кронпринцем Саудовской Аравии нарастает напряжение - СМИ
07:30 Украинцам рассказали, как на время карантина будут оплачиваться больничные
07:20 Смешные коты в медицинских масках развеселили пользователей Сети (ФОТО)
07:00 ТОП-5 самых экономичных бензиновых автомобилей
01:15 "На передовой": Врачи по всему миру пытаются остановить пандемию COVID-19 (ФОТО)
00:53 ООН призывает G20 к отмене санкций, ухудшающих ситуацию с коронавирусом
24.03.2020 г.
23:55 Как улучшить состояние легких и не допустить пневмонии - советы врача-физиотерапевта
23:00 В Украине снизится цена на газ для населения
22:45 В сети появилось видео упреждающего удара по системе ПРО С-400 (ВИДЕО)
22:40 СБУ блокировала незаконный сбыт взрывных устройств (ВИДЕО)
22:36 Шутка дня: «Обещаю не убивать Эрику» - Кличко
22:32 "Черный лебедь": Нигерия предложила крупную скидку на свою нефть, - Bloomberg
22:20 Зонд Nasa застрял на Марсе: инженерам пришлось выкручиваться
21:24 У четырех солдат миссии НАТО обнаружили коронавирус
20:55 Компания SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников
20:17 В Италии планируют существенно увеличить дефицит госбюджета
19:49 В Китае разработали дрон для тушения пожаров
19:10 Из-за пандемии коронавируса инвесторы вывести более $ 83 млрд с развивающихся рынков, - МВФ
18:56 В столице ввели обязательный "масочный режим"
Все новости »

Владислав Волошин рассказал об опасности недопуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированный Донбасс

Главная » Последние новости » Новости общества » Владислав Волошин рассказал об опасности недопуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированный Донбасс
 
Печать Отправить на почту

 

 

Боевики не пропускают на оккупированную территорию Донбасса местных жителей и наблюдателей миссии ОБСЕ

С вопросом относительно уровня опасности данной ситуации для жителей ОРДЛО и влияния ситуации на вооруженный конфликт на Донбассе “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что тот факт, что боевики российских окуппационных войск на Донбассе уже три дня не позволяют наблюдателям СММ ОБСЕ проехать на контролируемую ими территорию, является довольно опасной тенденцией

«Во-первых, это действительно доказывает, что на этих территориях происходят действия или процессы, которые Россия и её марионетки (местные власти) пытаются скрыть от мировой общественности. Это могут быть и проблемы с заболеваемостью местного населения на коронавирус. То есть Россия, которая должна отвечать за жителей оккупированных ею территорий, в полной мере (а скорее всего — вообще) своих обязанностей не выполняет. Ни тестов для диагностики, ни средств для проведения карантинных мероприятий окупант не выделил в полной мере. Конечно же, подобную картину сразу бы увидели наблюдатели ОБСЕ и информировали о ней мировую общественность. Сейчас Россия пытается выскользнуть из под экономических санкций, мотивируя свои попытки пандемией и мировым кризисом. Поэтому ей и не желательно, чтобы мир знал реальную картину на окуппированом Донбассе.

Во-вторых, пользуясь отсутствием и недопуском наблюдателей, конечно же, Россия проведет некоторые передислокации и перегруппировки своих войск. Это не будет масштабное сосредоточение сил на одном участке для прорыва, такие действия трудно скрыть, даже закрывшись от патрулей наблюдателей, но перегруппировки все же будут. Они необходимы при построении боевых порядков войск. Теперь они произойдут без «посторонних глаз» ОБСЕ. И третье, мировая общественность теперь не сможет иметь информацию ОПЕРАТИВНО, то есть, не сможет быстро реагировать на разные изменения и нарушения (например, оказать при необходимости, влияние или помощь местным властям и населению). Это довольно опасный прецедент в условиях мировой пандемии коронавируса.

Читайте: Электронная база поднимет на новый уровень воинский учет, - Владислав Волошин

То, что боевики не допускают некоторых местных жителей на свою территорию, говорит о том, что они получили дополнительный рычаг влияния на население, которое экономически завязано на Украине (продукты, пенсии и т.д). Теперь, пользуясь такой возможностью не допускать некоторых лиц на свою территорию, они могут осуществлять давление на население для решения необходимых вопросов. Мне просто неизвестны причины отказа тем гражданам, которым отказали в допуске, но, возможно, если бы у них, например, были еще и российские паспорта, то им было бы легче пересечь КПВВ боевиков. Потому и сейчас, возможно осуществляется давление, чтобы местные больше получали российских паспортов. Это — предположение, но реальные причины отказов той группе людей (их немало, уже до полусотни), пока не известны. Обретение возможности не пускать (при карантине) — это очередное ограничение свобод мирных жителей. На самом деле, российские боевики решили в полной мере воспользоваться карантином, чтобы еще больше гнобить местное намеление, влияя на свободу перемещения, — сообщает Владислав Волошин


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 100

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Итоги дня: Украина на карантине, экономический шок и разгромный иск против Путина
Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге
Все статьи


Читайте также

Электронная база поднимет на новый уровень воинский учет, - Владислав Волошин
 Военная полиция позволит укрепить правопорядок в военной среде, - Владислав Волошин
Владислав Волошин рассказал о перспективах переговоров в "нормандском формате"
 Развод войск на Донбассе демонстрирует перезапуск процесса мирного урегулирования конфликта, - Владислав Волошин
Приближается решение «вопроса» по Донбассу, - Владислав Волошин
 Мы можем построить реально сильное государство, - Владислав Волошин
В связи с активизацией России в Азовском море, вероятность широкомасштабного вторжения является достаточно высокой, - Владислав Волошин
 Озвучена возможная причина самоубийства известного военного летчика из Николаева

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Странный эксперимент: Важные доказательства того, что коронавирус родился в лаборатории в Ухани (39608)

Кота, ненавидящего собак, бросился обнимать щенок: что из этого получилось (ВИДЕО) (19299)

Пандемия коронавируса может закончиться сама: названо два условия (10108)

Отнеситесь к этому серьезно: Сильное обращение Меркель, на которое стоит обратить внимание украинцам (6478)

Размечтались: В соцсетях высмеяли "патриотическую" туалетную бумагу из Крыма (6241)

Лучшее в Сети: украинцев насмешила очередная фотожаба на тему Эрики (5627)

Когда они не только милые, но еще и полезные: как коты могут пригодиться в хозяйстве (ФОТО) (5053)

Люди, что вы творите? Подхвативший коронавирус украинец выступил с сильным заявлением (ВИДЕО) (4841)

Коронавирус может сильно изменить ситуацию с войной в Украине - Алексей Резников (4597)

Нефтяное эмбарго против России в действии, - Злой Одессит (4040)

Армия

Зенитный ракетный комплекс С-200В "Вега"
Гранатомет FGM-172 SRAW (США)
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Rafale (Франция)
Бронетранспортер XA-180 (Финляндия)
Вся армия    >>

Персоны

Игорь
КОЛОМОЙСКИЙ
Михаил
ПРОХОРОВ
Дональд
ТРАМП
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Странный эксперимент: Важные доказательства того, что коронавирус родился в лаборатории в Ухани (39570)

Кота, ненавидящего собак, бросился обнимать щенок: что из этого получилось (ВИДЕО) (19294)

В Украине может подешеветь стоимость установки ГБО (10428)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 