Владислав Волошин рассказал об опасности недопуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированный Донбасс

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Боевики не пропускают на оккупированную территорию Донбасса местных жителей и наблюдателей миссии ОБСЕ

С вопросом относительно уровня опасности данной ситуации для жителей ОРДЛО и влияния ситуации на вооруженный конфликт на Донбассе “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что тот факт, что боевики российских окуппационных войск на Донбассе уже три дня не позволяют наблюдателям СММ ОБСЕ проехать на контролируемую ими территорию, является довольно опасной тенденцией

«Во-первых, это действительно доказывает, что на этих территориях происходят действия или процессы, которые Россия и её марионетки (местные власти) пытаются скрыть от мировой общественности. Это могут быть и проблемы с заболеваемостью местного населения на коронавирус. То есть Россия, которая должна отвечать за жителей оккупированных ею территорий, в полной мере (а скорее всего — вообще) своих обязанностей не выполняет. Ни тестов для диагностики, ни средств для проведения карантинных мероприятий окупант не выделил в полной мере. Конечно же, подобную картину сразу бы увидели наблюдатели ОБСЕ и информировали о ней мировую общественность. Сейчас Россия пытается выскользнуть из под экономических санкций, мотивируя свои попытки пандемией и мировым кризисом. Поэтому ей и не желательно, чтобы мир знал реальную картину на окуппированом Донбассе.

Во-вторых, пользуясь отсутствием и недопуском наблюдателей, конечно же, Россия проведет некоторые передислокации и перегруппировки своих войск. Это не будет масштабное сосредоточение сил на одном участке для прорыва, такие действия трудно скрыть, даже закрывшись от патрулей наблюдателей, но перегруппировки все же будут. Они необходимы при построении боевых порядков войск. Теперь они произойдут без «посторонних глаз» ОБСЕ. И третье, мировая общественность теперь не сможет иметь информацию ОПЕРАТИВНО, то есть, не сможет быстро реагировать на разные изменения и нарушения (например, оказать при необходимости, влияние или помощь местным властям и населению). Это довольно опасный прецедент в условиях мировой пандемии коронавируса.

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То, что боевики не допускают некоторых местных жителей на свою территорию, говорит о том, что они получили дополнительный рычаг влияния на население, которое экономически завязано на Украине (продукты, пенсии и т.д). Теперь, пользуясь такой возможностью не допускать некоторых лиц на свою территорию, они могут осуществлять давление на население для решения необходимых вопросов. Мне просто неизвестны причины отказа тем гражданам, которым отказали в допуске, но, возможно, если бы у них, например, были еще и российские паспорта, то им было бы легче пересечь КПВВ боевиков. Потому и сейчас, возможно осуществляется давление, чтобы местные больше получали российских паспортов. Это — предположение, но реальные причины отказов той группе людей (их немало, уже до полусотни), пока не известны. Обретение возможности не пускать (при карантине) — это очередное ограничение свобод мирных жителей. На самом деле, российские боевики решили в полной мере воспользоваться карантином, чтобы еще больше гнобить местное намеление, влияя на свободу перемещения, — сообщает Владислав Волошин