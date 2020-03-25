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В Фонде госимущества рассказали о планах по приватизации в период карантина

Главная » Последние новости » Новости общества » В Фонде госимущества рассказали о планах по приватизации в период карантина
 
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Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко рассказал о планах по приватизации в период карантина

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил, что фонд продолжает готовить к приватизации запланированные объекты, несмотря на карантин, информирует enovosty.com/news.

Сенниченко отметил, что фонд продолжает готовить объекты к большой приватизации, а сейчас «уверенно продолжает» проводить среднюю и малую приватизацию. А в эти дни успешно проходят онлайн-аукционы. Глава Фонда госимущества рассказал, что 5 марта в результате торгов сумма доходов от проведения приватизации превысила запланированные показатели первого квартала.

В Фонде госимущества рассказали о планах по приватизации в период карантина

Сенниченко подчеркнул, что в фонде созданы все условия для осуществления удаленной работы. Все процессы оцифрованы и успешно проводятся онлайн-совещания. Происходят приватизационные электронные аукционы.

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Глава ФГИУ рассказал, что опыт кризисов 2008 и 2014 годов научил, что в период нестабильности фондовых рынков инвесторы начинают активно вкладывать средства в объекты недвижимости.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 46

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