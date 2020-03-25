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«Укрпочта» запускает бесплатную доставку лекарств

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что «Укрпочта» начинает осуществлять бесплатную доставку лекарств

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что «Укрпочта» начала осуществлять бесплатную доставку лекарств для всех жителей Украины , информирует enovosty.com/news.

ПАО «Укрпочта» сотрудничает с интернет-порталом Liki24.com, где собирается информация о стоимости и наличии лекарств в аптеках. На портале также предоставляется возможность сделать заказ лекарств.

Министр инфраструктуры сказал, что услуга по бесплатной доставке лекарственных средств уже доступна по всей Украине, что поможет пожилым людям уменьшить риск заболевания коронавирусной инфекцией. Именно люди почтенного возраста являются наиболее уязвимыми к опасному заболеванию

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 125

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