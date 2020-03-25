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Украина с пятницы приостанавливает железнодорожное и авиасообщение, — Аваков

Главная » Последние новости » Новости общества » Украина с пятницы приостанавливает железнодорожное и авиасообщение, - Аваков
 
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Арсен Аваков сообщил, что Украина приостанавливает железнодорожное и авиасообщение

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Украина с 27 марта приостановит все железнодорожные сообщения и авиасообщения с другими странами с целью сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает Илья Жегулев в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Аваков призвал всех украинцев принять решение о своем дальнейшем местоположении. Стоит им возвращаться домой или будут оставаться за границей. «В ночь с пятницы на субботу все воздушные сообщения будут приостановлены. То же самое касается железнодорожных путей», — сказал Аваков.

«Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого, сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию», — сказал Аваков


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 393

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