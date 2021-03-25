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Слухати серцем: 11 аудіокнижок сучасних дитячих письменників відправлені до спеціалізованих шкіл-інтернатів України

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В рамках проекту #Слухати серцем були записані 11 аудіо-книжок за творами сучасних українських дитячих письменників. Добірка книжок розподілена за віковими групами та орієнтована на читачів від дошкільного до старшого шкільного віку.

Про це повідомляють Економічні новини з посиланням на пресслужбу проекту.

Аудіо-книги, створені в рамках проекту #Слухатисерцем викладені у вільний доступ на сайтах партнерів проекту #ВидавництваРанок та онлайн бібліотеки для людей з проблемами зору #Ліхтар.

Серед авторів Єва Сольська, Юліта Ран, Геннадій Меламед, Анастасія Меренкова, Наталя Бонь, Сергій Лоскот та інші.

Віднині, якісні, багатоголосні, у музичному супроводженні аудіоверсій літературних творів сучасних українських авторів доступні для прослуховування маленькими книголюбами. Голоси героїв дитячих книжок озвучували професійні актори та радіоведучі.

Вперше в Україні дитячі аудіокнижки вийшли в світ одночасно з їх паперовими версіями завдяки підтримці #Українськийкультурнийфонд.

Крім того, діти та їхні батьки мають можливість знайти посилання на віртуальну аудіобібліотеку завдяки QR-кодам, що розташовуватимуться на обкладинках відповідних друкованих книжкових видань.

І найголовніше, бібліотечки «Голоси книжок» з 11 аудіо-книжок сучасних дитячих письменників вже відправлена до дітлахів, вихованців 12 спеціалізованих шкіл інтернатів України. Для зручності прослуховування команда проекту подарувала кожному задіяному в проекті інтернату якісне сучасне аудіообладнення. А ще, кожен малюк отримав власний диск з аудіокнижками відповідно його віковій групі.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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