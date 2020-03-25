СБУ обнаружила схрон с арсеналом оружия

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В Луганской области сотрудники СБУ обнаружили схрон с арсеналом оружия

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области семь мест незаконного хранения военных средств поражения, информирует enovosty.com/news.

Из тайника, обустроенного в окрестностях города Счастье, правоохранители изъяли 61 выстрел к реактивным гранатометам различных модификаций, мину 120 мм, четыре взрывателя к противотанковым минам и артиллерийским снарядам, а также более 1100 единиц патронов различного калибра.

Обнаруженные средства поражения хранились в заброшенном блиндаже и были в боевом состоянии. Мероприятия по выявлению и обезвреживанию арсенала проводились при взаимодействии с Военной службой правопорядка, Управлением государственной охраны и пиротехническими подразделениями ДСНС.

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В подвальном помещении многоэтажки в Лисичанске, а также вблизи поселков Белая Гора и Мирная Долина Попаснянского района сотрудники СБУ обнаружили еще 6 тайников с военными средствами поражения. Из схронов правоохранители изъяли малогабаритный реактивный огнемет МРО-А российского производства, гранатомет РПГ-18, тридцать пять гранатометных выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П и семь гранат. Также обнаружено стартовый двигатель к гранатомету ПГ-7, шесть запалов для гранат и большое количество патронов к стрелковому оружию.