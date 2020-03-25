Нацполиция задержала мужчину за совершение грабежа под предлогом обмена валют (ВИДЕО)

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Сотрудники Нацполиции задержали мужчину за совершение грабежа под предлогом обмена валют

Полицейские Киевской области задержали мужчину за совершение грабежа под предлогом обмена валют, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленник в сети интернет размещал объявления об обмене валют по курсу, значительно выгоднее банковского. Договаривался о встрече с «клиентом» по телефону. Несколько дней назад при встрече с одним из пострадавших в с.Петропавловская Борщаговка вор выхватил у него 20 000 долларов и скрылся в неизвестном направлении.

Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с сотрудниками Киево-Святошинского отдела полиции установили личность грабителя и задержали его согласно ст. 208 УПК Украины.

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Им оказался 37-летний житель Броваров. В содеянном злоумышленник сознался, дал правдивые показания. Пострадавший его узнал. Во время проведения обыска в доме задержанного полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств деньги, а также большое количество банковских карточек.