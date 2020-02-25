СБУ блокировала фейковую торговлю государственными должностями на миллионы долларов
Сотрудники СБУ блокировали фейковую торговлю государственными должностями
Служба безопасности Украины блокировала деятельность вымагателей, которые требовали денежные средства за якобы содействие в назначениях на высокие должности в органах государственной власти, информирует enovosty.com/news.
В состав одной из организованных групп входили три человека. По предварительной версии следствия они требовали от столичного бизнесмена 1 650 000 долл. В такую сумму злоумышленники оценили «помощь» в назначении его на должность председателя Житомирской областной государственной администрации. При этом они ссылались на якобы связи в Кабинете Министров Украины и Офисе Президента. Правоохранители задержали трех фигурантов во время передачи первой части денег в размере 550 000 долларов США в одном из банков в Шевченковском районе столицы.
В ходе досудебного следствия сотрудники СБ Украины получили информацию, что на бизнесмена с похожим предложением «вышел» человек, который представился военным генералом в отставке. Злоумышленник, хвастаясь вроде связями с руководителем Офиса Президента, Премьер-министром и Президентом Украины, предложил коммерсанту за 3 млн долл возглавить Николаевскую облгосадминистрацию. Злоумышленник был задержан в киевском ресторане при получении 350 000 долл.
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Разоблачение противоправной деятельности проводились совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.