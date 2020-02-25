Опыт работы не в приоритете: чего ждут от новых сотрудников в 2020 году — опрос

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Опыт работы уже не является приоритетным, только для 38% работодателей он играет роль при найме нового сотрудника.

Более 70% работодателей готовы повысить заработную плату, чтобы удержать сотрудника на должности. 69% предложат премии как дополнительный бонус, а 20% дадут возможность повысить квалификацию на дополнительных курсах. В свою очередь кандидаты должны поразить профессиональными навыками — так считают 52% опрошенных, и личностными качествами — 47%, информирует enovosty.com/news.

Остро нехватку кадров ощущают 60% опрошенных, но меньше всего об этом беспокоятся те, кто работает в компании со штатом 1 000 человек и выше, а также те, у кого он меньше 20. Несмотря на это, крупные компании находятся в постоянном поиске новых людей – это указали 66% респондентов, а организации с более скромным штатом обновляют свои кадры реже.

По результатам опроса 15% ищут офисных работников и более 12% — инженеров на производство. Молодые специалисты и студенты интересуют 11% работодателей. Чаще всего ищут рабочий персонал — почти 36%, однако найти их, как оказалось, труднее всего. Владельцы связывают сложность с тем, что нужны узкоспециализированные сотрудники — 42%, а вот рекрутеры видят проблему в низкой предложенной заработной плате — 43%. Другими причинами назвали активную трудовую миграцию — 32%, плохую подготовку работников, безответственность и лень кандидатов.

Работодатели на первом интервью в основном обращают внимание на такие характеристики, как: профессиональные навыки — 52%, личностные качества — 47% и уже на третьем месте наличие опыта работы — 38%. При этом для владельцев важнее первые два критерия, и меньше волнуют знание языков и соответствие резюме вакансии. Только 9% работодателей интересует уровень образования кандидата. Среди важных soft skills указывали ответственность — 80%, способность быстро учиться — 54% и пунктуальность — 38%. Только для 17% владельцев бизнеса неконфликтность является важной чертой.

В свою очередь работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам официальное оформление — 62%, еще 60% обещают нормированный график, более 36% предоставляют оплачиваемый отпуск, а 31% — оплачиваемый больничный. Респонденты достаточно высоко оценивают уровень заработной платы в своей компании — 41% считают его рыночным, 25% — чуть выше рыночного и 18% — высоким.

Из бонусов работодатели преимущественно предлагают денежные премии — 74%, курсы повышения квалификации оплачивают 22% опрошенных, мобильную связь компенсируют 21%. Также встречались такие варианты ответов как гибкий график, отдых за границей, карьерный рост. Работодатели считают, что повышение заработной платы — это лучший инструмент для удержания работника на должности, именно так ответили 70% респондентов. Из них больше половины готовы поднять з/п на 10-20%.

Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного компанией OLX.