Неужели мы просто закроем глаза и скажем: «не было войны, не гибли люди, и мы снова начинаем с чистого листа» — Елена Зеркаль

Главная » Последние новости » Новости общества » Неужели мы просто закроем глаза и скажем: «не было войны, не гибли люди, и мы снова начинаем с чистого листа» - Елена Зеркаль Неужели мы просто закроем глаза и скажем: «не было войны, не гибли люди, и мы снова начинаем с чистого листа» - Елена Зеркаль

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Экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что началась другая эра отношений с Россией.

Об этом дипломат сказала в интервью Европейской правде, информирует enovosty.com/news.

Елена Зеркаль отметила, что до прошлого года украинские власти избегали любых двусторонних контактов с руководством России. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский восстановил этот контакт.

По словам дипломата, на современном этапе Россия является страной, которая несет много угроз для Украины. «И отношение Путина к Украине не изменилось! Его последнее интервью по части Украины это наглядно подтверждает. И я думаю, что только люди, которые совсем не имеют критического мышления и не анализируют происходящее, могут продолжать думать, что он положительно настроен к Украине как государству, или считать, что у него нет в планах поглотить Украину», — заявила она.

Зеркаль считает, что последствия двустороннего контакта с Путиным могут быть очень разные. И «в случае если что-то случится», партнеры Украины когда-то могут и не помочь.

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«Мы должны наконец понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами. И мы для себя должны определить, в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации. Вы правы, это действительно «красные линии». Неужели мы просто закрываем глаза и говорим: «не было агрессии, не было войны, не гибли люди, и поэтому сейчас мы просто снова начинаем с чистого листа»? Но я считаю, что в этой ситуации невозможно начать с «чистого листа», а попытки закрыть глаза всегда имеют очень плохие последствия», — сказала Зеркаль.

Она добавила, что проблема сама по себе не исчезает. «Или ты ее решаешь в полном объеме, или она будет расти, догонять тебя и уничтожать», — заявила дипломат.