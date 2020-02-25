Нацполиция разоблачила очередного наркоагрария (ВИДЕО)

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Нацполиция разоблачила очередного наркоагрария и изъяла у него «товар» на сумму около 1 млн грн

Незаконную деятельность 43-летнего мужчину задокументировали оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области совместно с работниками Обуховского отдела полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, информирует enovosty.com/news.

Житель Обуховской области, строго соблюдая конспирацию, оборудовал в подвале теплицу и выращивал там элитные сорта конопли. Культивирование осуществлялось по всем правилам аграрной науки: с использованием специального освещения, регулировкой вентиляции, температурного режима и других элементов, необходимых для подпольного производства.

Полученный наркоурожай мужчина расфасовывал и хранил в стеклянных банках, ведрах и коробках. Во время проведения санкционированного обыска в доме нарушителя полицейские обнаружили и изъяли растения конопли, фасованное высушенное наркозелье, разнообразное оборудование, банковские карты.

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По ценам «черного» рынка сумма наркозелья может составлять около 1 млн.грн. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Изъятые растения направлены на экспертное исследование, по результатам которого в отношении мужчины будет принято окончательное процессуальное решение и избрана мера пресечения. Также полицейские устанавливают круг других лиц, причастных к данному правонарушению.