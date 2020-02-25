Александр Мусиенко рассказал о необходимости вступления Украины в НАТО

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Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин сообщил, что в ближайшее время выйдет указ президента Владимира Зеленского о «Стратегии национальной безопасности и обороны», где будет указано, что «конечная цель Украины — это полноправное членство Украины в НАТО».

С вопросом относительно влияния новой стратегии на вступление Украины в НАТО «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к руководителю Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко, информирует enovosty.com/news.

Александр Мусиенко сообщает, что Конституция Украины предусматривает, что стратегическим курсом Украины во внешнеполитическом плане является членство в НАТО и ЕС

«И это фактически является стратегической целью Украины. Это подтверждено, в том числе и революцией достоинства. Одним из условий людей, которые выходили в свое время на Майдан в 2014 году, была евроинтеграция. Поэтому деятельность органов власти должна быть направлена ​​на то, чтобы достигать тех целей, которые определены в Конституции. Вместе с тем есть прекрасное понимание, что на военно-стратегическом уровне Российская Федерация является агрессором. Украина находится с Россией в фактическом состоянии войны. И потому одним из лучших способов защитить себя является вступление в соответствующий военно-политический блок. Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что со странами НАТО не воюют. И действительно это является статистикой, которую все могут увидеть.

Поэтому я считаю, что в связи с этим должно быть понимание того, что Украине необходимо вступать в Североатлантический Альянс. Кроме того, надо вспомнить, что Украина уже имела определенное время нейтральный внеблоковый статус. И это не спасло Украину от российской агрессии. Таким образом, внеблоковость в украинских условиях никак не срабатывает. Надо понимать, что залогом нашей украинской безопасности является, в первую очередь, в краткосрочной перспективе украинская армия, а в долгосрочной перспективе — это, конечно, интеграция в НАТО. Потому что вступление в НАТО способно защитить украинское государство. И я считаю, что то, о чем говорит Иван Апаршин и те документы, которые разрабатываются на стратегическом уровне являются вполне правильными, потому что в наших интересах обеспечить безопасность и независимость государства. А интеграция в НАТО дает ответ на то, как эту безопасность, в частности, гарантировать», — отмечает Александр Мусиенко

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