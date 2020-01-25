В аэропорту «Борисполь» пассажиры забыли багаж с сотней смартфонов на сумму 1,8 млн грн — таможня

Главная » Последние новости » Новости общества » В аэропорту "Борисполь" пассажиры забыли багаж с сотней смартфонов на сумму 1,8 млн грн - таможня В аэропорту "Борисполь" пассажиры забыли багаж с сотней смартфонов на сумму 1,8 млн грн - таможня

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В забытом багаже ​​киевские таможенники обнаружили в общей сложности 113 мобильных телефонов «Apple» Iphone и 71 комплект наушников «Apple» Air Pods Pro на общую сумму почти 1,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни, информирует enovosty.com/news.

После того, как в пункте пропуска «Борисполь» все пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ получили свой багаж, было найдено три дорожных чемодана, которые, согласно бирок, принадлежали двум гражданам этого рейса. Однако они уже покинули аэропорт, получив остаток багажа.

При оформлении данных чемоданов в камеру хранения было обнаружено 113 смартфонов Iphone и 71 комплект наушников Air Pods Pro.

Интересно, что про свой багаж владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из Эмиратов, при этом три чемодана владельцы «забыли» задекларировать.

После обращения мужчин в камеру хранения для получения своих товаров, работниками Киевской таможни были составлены протоколы о нарушении таможенных правил в отношении этих граждан.

Телефоны и наушники изъяты до решения суда.