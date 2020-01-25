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Ученые смоделировали голос древнеегипетского жреца

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые смоделировали голос древнеегипетского жреца
 
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Исследователям удалось воссоздать голос жреца, который жил в древнем Египте.

Голос Несьямуна, который жил в древнем Египте и был жрецом, смоделировали с помощью новейших технологий. Этим занималась международная группа ученых. В ее состав входили представители Лондонского университета, Йоркского университета, музеев и галерей Лидса, а также Лондонского королевского колледжа.

Добавим, что Несьямун жил во времена руководства Рамзеса 11, в историческом периоде между 1099-1069 г до н.э.. После своей гибели жреца превратили в мумию.

Чтобы смоделировать голос этого древнего человека, исследователи использовали 3D-принтеры и медицинские сканеры. С их помощью была построена электронная гортань Несьямуна. Современная техника помогла исследователям получить один звук. Он похож на произношение английского слова bed.

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Один из авторов исследования Дэвид Говард заявил журналистам, что звук – полностью верный относительно сегодняшнего состояния мумии. Однако, по его словам, во время жизни древнеегипетский жрец мог разговаривать немного иначе. Причина в том, что за 3 тыс. лет язык мумии утратил большую часть своего объема.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 23

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