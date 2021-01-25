Трудно узнать: Тимошенко после длительного отсутствия удивила новым образом (ФОТО)
Политик появилась с новой прической и заметно изменившейся внешностью
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня, 25 января, пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической и в совершенно новом образе. Фотографии политика, которая любит экспериментировать с образом, обратил внимание фотограф Ян Доброносов, который поделился снимками на странице в facebook:, информирует enovosty.com/news.
Тимошенко вышла без очков, со сложной прической и с измененным лицом. Сумки лидера «Батькивщины» быстро облетели соцсети и вызвали бурные обсуждения.